Каждый орден героя бесценнен. Фото: администрации Сочи.

Боевые награды, заслуженные нашими дедами и прадедами, за невероятное мужество и отвагу перед лицом смерти, порой становятся товаром. Таким же как сахар или крупа в магазине. Несмотря на строгий закон, в Сети с завидной регулярностью появляются объявления о продаже медалей. Охотников за крупной добычей, похоже, даже не пугает уголовная ответственность – виртуальные сделки они совершают почти без конспирации. К счастью, таких торговцев все же удается поймать. В Сочи остановили незаконную продажу 49 боевых орденов и медалей.

22 февраля прошла торжественная церемония передачи наград времен войны представителям комиссариата.

В Сочи прошла торжественная церемония передачи наград времен войны представителям комиссариата. Фото: администрации Сочи.

— Во время работы по линии борьбы с незаконным оборотом государственных наград службой в городе Сочи УФСБ по Краснодарскому краю совместно с УВД Сочи в рамках уголовных дел по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», изъято 49 наград времен Великой Отечественной войны, — рассказал генерал-майор ФСБ Виктор Шаменков. - Они согласно заключениям экспертов Минкультуры России, являются подлинными и представляют культурную ценность.

Сейчас военный комиссариат займется поиском родственников, чтобы вернуть награды героям. Фото: администрации Сочи.

Благодаря работе Федеральной Службы безопасности, исторически важные награды прошлого столетия остались на родной земле. По данным в журналах из военкомата удалось определить владельцев наград. Но живых из них, к сожалению, никого не осталось. Поэтому сейчас военный комиссариат займется поиском родственников - прямых потомков героев.

Процедура непростая. Сперва все документы отправят в центральный архив Министерства обороны России в Подольске. Затем начнется масштабная работа – наследников будут искать по данным в старых документа. Но сомнений нет – родных найдут и вернут им награды, как память о своем предке.

- Если связь между родственниками не будет найдена, то государственные награды будут отправлены на хранение в Центральный музей Вооруженных Сил РФ на Поклонной горе, - уточняют военные.

За торговлю наградами можно попасть под уголовную ответственность. Фото: администрации Сочи.

— За каждой этой наградой стоит человеческая судьба, пролитая кровь, военный подвиг. И когда пытаются превратить все это в товар, предмет купли-продажи возмущению и негодованию нет предела, — подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. - К счастью, в результате оперативной работы сотрудников ФСБ и их коллег из правоохранительных органов эти ордена и медали возвращаются народу и государству. Благодарю всех, кто принимал участие в этой важной миссии по восстановлению исторической справедливости.

Отметим, что такой формат передачи наград времен Отечественной войны практикуется впервые.

- В июне 2020 года сотрудники службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю уже передали в Музей истории города исторические артефакты, - рассказали в администрации города. - Их изъяли из незаконного оборота во время спецоперации.

Оружие, доспехи, украшения, предметы быта, народов, населявших территорию большого Сочи, относящиеся к эпохе Средневековья – все это теперь стало частью большой экспозиции.