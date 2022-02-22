Весны ждать рано: синоптики рассказали, каким будет начало марта в Краснодарском крае

Чего ждать кубанцам от природы в начале марта. Фото: Евгения ГУСЕВА

В средней полосе страны март — не совсем весенний месяц. В большинстве регионов лежит снег, да и отметки далеки от плюсовых. Но все же на юге России синоптическая ситуация иная - уникальное расположение Краснодарского края дает возможность жителям ощутить тепло первыми. Уже сейчас под конец февраля температуры рвутся ввысь. Но чего ждать от природы дальше? Синоптики рассказали, каким будет начало марта в Краснодарском крае.

Очередной атлантический циклон принес на Кубань небывалое тепло. 23 февраля ожидается температурный пик. Увы, надолго высокие плюсовые значения не задержатся. Как удалось узнать «КП» - Кубань», апрельская погода останется вплоть до пятницы, 25 февраля. К выходным над регионом появятся массивы дождевой облачности - это вызовет кратковременные осадки. А из-за сократившегося притока солнечного тепла температура понизится до +8 градусов. Впрочем, говорят метеорологи, даже эти значения выше, чем обычно бывает в феврале.

Начало весны также окажется не порадует высокими температурами. По предварительному прогнозу, 1 и 2 марта отметки будут на том же уровне - в ночные часы +1-6 градуса, а днем потеплеет до +7-10 градусов

- Преимущественно будет без осадков, лишь в восточной половине края пройдут дожди, в горах - с мокрым снегом, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - При этом прогнозируем усиление северо-восточного ветра с порывами до 18-23 метров в секунду.

На Черноморском побережье скорость будет еще выше - до 25 метров в секунду. Сильнее всего будет дуть в Новороссийске - там порывы ожидаются до 30 метров в секунду.

- Но все же отмечу, что на данный момент расчеты наши предварительные, вероятны изменения погодной ситуации к концу февраля, - добавляет «КП — Кубань» Юлия Гайдай.

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