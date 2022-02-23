Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 февраля 2022 года: впервые за последние две недели в регионе зарегистрировали менее 1,5 тысячи заразившихся

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Впервые за последние две недели статистика обнадеживает, а не пугает цифрами. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 1325 случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных коронавирусом больше женщин - 827, мужчин почти вдвое меньше - 498. В числе заболевших 90 детей.
Всего же в лабораториях Краснодарского края провели 6 531 186 исследований. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 3706.
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