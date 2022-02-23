Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 февраля 2022 года: впервые за последние две недели в регионе зарегистрировали менее 1,5 тысячи заразившихся

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Краснодарском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впервые за последние две недели статистика обнадеживает, а не пугает цифрами. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 1325 случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных коронавирусом больше женщин - 827, мужчин почти вдвое меньше - 498. В числе заболевших 90 детей.

Всего же в лабораториях Краснодарского края провели 6 531 186 исследований. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 3706.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 23 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 642 человека.

Коронавирус в Анапе на 23 февраля

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Коронавирус в Сочи на 23 февраля

В Сочи зарегистрировано 18 новых пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 23 февраля

В Геленджике коронавирусом заразились 18 человек.

Коронавирус в Туапсе на 23 февраля

В Туапсинском районе 43 новых результата.

Коронавирус в Ейске на 23 февраля

В Ейском районе за сутки COVID-19 не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией.