Один из крупнейших сельхозпроизводителей юга вызвался помочь продовольствием беженцам с Донбасса

Сельхозпроизводители пообещали помочь бегущим от войны продовольствием Фото: Александр КОЦ

Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения политического конфликта на Донбассе. Россия заявила о готовности принять у себя всех, кто бежал от войны. По официальным сведениям, границу нашей страны пересекли более 68,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР. В основном это женщины, дети и старики.

Для приема беженцев на юге страны перепрофилировали ряд социальных учреждений, сейчас в них регистрируют и расселяют людей. А социально ответственный бизнес – оказывает различную поддержку властям и принимает непосредственное участие в гуманитарной акции. Так, один из крупнейших сельхозпроизводителей юга России – ГК «Концерн Покровский», принял решение выделить тонны продовольственных товаров длительного хранения – сахара, муки, растительного масла, чтобы обеспечить людей основными продуктами питания.

Предприятие обеспечивало продовольствием нуждающихся в период карантина из-за коронавируса Фото: Александр БОЙКО

- Мы понимаем, что в такой сложный период бизнес должен поддержать людей, которые оказались в трудном положении не по своей воле. Не у всех есть возможность остановиться у родственников, очень многие вынуждены размещаться в организованных пунктах временного содержания, - прокомментировала Татьяна Мельник, генеральный директор АО «Концерн Покровский». - Наша страна делает все возможное, чтобы помочь этим людям. Со своей стороны мы готовы обеспечивать беженцев с Донбасса продовольствием, а также окажем помощь в размещении людей. Сотрудники и акционеры ГК «Концерна Покровский», а это более 10 000 человек, не могли остаться в стороне и считают своим долгом оказать посильную помощь в поставке гуманитарной помощи, предложив свою помощь губернатору Ростовской области Владимиру Голубеву и МЧС РФ.

Крупные градообразующие предприятия должны активно участвовать в социальной политике государства, считают в группе компаний. В 2020 году, когда в связи с пандемией коронавируса в России был введен карантин, концерн «Покровский» выделил более 1,5 тысячи продуктовых наборов для пожилых людей, многодетных семей и других жителей Краснодарского края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В общей сложности группа компаний предоставила тогда более 27 тонн продукции. Не остались в стороне и отдельные предприятия в составе концерна, например, когда в самом начале пандемии медики остро нуждались в средствах индивидуальной защиты, Тимашевский сахарный завод закупил их для ЦРБ города в необходимом количестве.

- Предприятия концерна «Покровский» являются градообразующими в Краснодарском крае, обеспечивая региональному бюджету ежегодно более 4,5 млрд рублей налоговых отчислений, - отметил управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба. - Социальными проектами и благотворительностью группа компаний занимается на протяжении всей своей деятельности – уже более 20 лет. В 2015 году эта деятельность была централизована и создан благотворительный фонд «Покровский», который с тех пор курирует все подобные начинания. Мы активно участвуем в благоустройстве и развитии поселений, где живут наши сотрудники и находятся предприятия. На постоянной основе оказываем помощь школам, больницам, детским садам, социально-реабилитационным центрам и многим другим социальным объектам, активно помогаем администрациям поселений организовывать различные мероприятия для местных жителей. Ежегодно на эти цели группа компаний направляет десятки миллионов рублей.

Аграрии обеспечили средствами защиты медиков в Тимашевске, когда это было необходимо

Так, к примеру, на капитальный ремонт инфекционного и хирургического отделений Каневской центральной больницы «Покровский» выделил 13 млн рублей. За счет средств Концерна отремонтировано здание Стародеревянковской школы №15, проведен ремонт здания в станице Новоминской, где работает детская спортивная секция по дзюдо, а в станице Копанской Ейского района отремонтирована спортивная школа №8. Ни один спортивный праздник для детей в станицах не проходит без поддержки группы компаний. Концерн участвует в покупке инвентаря, помогает в организации поездок ребят на турниры и конкурсы. Финансовую поддержку оказал бизнес и осенью 2020 года, когда инфраструктура Красноармейского района пострадала от смерча: концерн принимал активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

И таких примеров - еще много в каждом населенном пункте, где функционируют предприятия аграрного холдинга. За прошедший год копилка добрых дел концерна пополнилась десятками новых инициатив. Так, ОАО «Родина» - одно из лидирующих хозяйств в отрасли животноводства и растениеводства Ейского района - оказало финансовую помощь в ремонте школы №8, здания администрации Копанского сельского поселения, детского сада «Колосок». Запланированы работы и на 2022 год, для них закуплены все необходимые материалы. Хозяйство также приняло участие в благоустройстве парка, оказав транспортные услуги по вывозу строительного мусора, завозу земли и доставки в станицу зелёных насаждений. А когда в январе 2022 года Кубань неожиданно замело сугробами, «Родина» выделила автогрейдер для очистки от снега улиц станицы.

Концерн отремонтировал крышу школы в Каневском районе после урагана

Агрофирма «Отрадненская» в качестве гуманитарной помощи выделила 200 кг муки для отправки в Сирийскую арабскую республику и передала ее администрации Отрадненского района в декабре прошлого года. АФ «Мостовская» по просьбе Унароковской сельской администрации отремонтировала спортивную площадку. АФ «Кухариевская» в Ейском районе оказала спонсорскую помощь спортивной школе №9 в селе Кухариевка на 200 тысяч рублей. В станице Стародеревянковской, когда в ночь с 14 на 15 января 2022 года на Каневской район обрушился ураган, концерн «Покровский» помог восстановить крышу средней школы №15. Необходимые материалы и специалистов для проведения ремонта выделило ОАО «Каневскагропромстрой», входящее в группу компаний.

«Концерн «Покровский» активно участвует в социальной жизни сельского поселения, оказывая помощь администрации в решении неотложных задач, - рассказывал «Сельской газете» Новопокровского района глава Калниболотского сельского поселения Евгений Лысенко. - АФ «Ново-Покровская» выделяет по мере возможности технику для уборки территорий, оказывает содействие в организации и проведении мероприятий, в том числе поздравлений ветеранов войны к 9 Мая, Дню станицы, Дню пожилого человека, участвовала в строительстве храма. Помогают местной футбольной команде. В этом году агрофирма выступила спонсором в реализации проекта благоустройства территории. За свой счет предприятие отремонтировало две дороги в станице Калниболотской. И даже в то время, когда многие предприятия в пандемию свернули социальные проекты, в агрофирме этого не случилось. Могу сказать, что взятые на себя обязательства АФ «Ново-Покровская» перед людьми выполняет в полном объеме. И мы рады, что отношения с бизнесом вышли на новый уровень»

За последние три года, несмотря ни на какие сложности, концерн «Покровский» не свернул ни один социальный проект: помощь на селе все так же приходит вовремя. В ситуации, когда тысячи людей вынуждены бежать с Донбасса в Ростовскую область и другие регионы страны, группа компаний не смогла остаться в стороне, пообещав обеспечить людей основными продуктами питания – сахаром, мукой, растительным маслом и другими, по необходимости.

СПРАВКА «КП»

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям (9 место в России по производству сырого молока, 6 – по производству сахара). Агробизнес группы компаний представляют 22 предприятия в 17 районах Краснодарского края, годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции – 2,5 млн тонн. Земельный банк концерна в 2021 году превысил 242 тысяч га.