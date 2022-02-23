Евгений Трефилов: великих спортсменов не бывает без великих тренеров!

В заключительном выпуске спецпроекта «Пекинский дневник: Кубань на зимних Играх» подводим итоги Олимпиады 2022

В заключительном выпуске спецпроекта «Пекинский дневник: Кубань на зимних Играх» подводим итоги Олимпиады-2022.

Ведущий программы, президент Федерации спортивных журналистов Краснодарского края Максим Осадник в прямом эфире поговорит с олимпийским чемпионом и директором краснодарского училища олимпийского резерва Александр Москаленко. Подробно разберут итоги выступлений наших спортсменов на зимней Олимпиаде-2022.

Своим мнением о результатах российской сборной на Играх в Пекине поделятся тренер по гандболу Евгений Трефилов и олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина.

Вот как прокомментировал скандал, связанный с обращением Этери Тутберидзе с несовершеннолетними спортсменками, известный на Кубани тренер Евгений Трефилов.

- Сейчас спорят, кто Родине дороже: тренер или спортсмен. Я могу сказать точно, что великих спортсменов не бывает без великих тренеров. Тренер оказывает большое влияние. Иногда он важнее матери и отца. Спорт - это не забава. Я по себе знаю, что есть жесткое отношение, но есть и результат, - сообщил заслуженный тренер РФ по гандболу Евгений Трефилов.

Честно об итогах Олимпиады 24 февраля в 13:00 на радио «КП» - Краснодар».