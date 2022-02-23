Ирина Алферова высказалась о травле зятя Егора Бероева и дочери Ксении

Ирина Алферова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дети за отцов не отвечает, а вот родителям частенько приходится краснеть за поведение своих чад. Вот и Ирине Алферовой досталось из-за взглядов зятя Егора Бероева и дочки Ксении Алферовой. Ксения с мужем, наверное, самые известные антипрививочники в стране. Пара регулярно порицает массовую вакцинацию против коронавируса и признаются, что сами держатся подальше от прививочных пунктов, рассказывает kp.ru.

Какое-то время пожилая Ирина Ивановна разделяла мнение молодых родственников. Даже когда сама заразилась коронавирусной инфекцией, отрицала серьезность болезни и лечилась народными методами. Друзья кинозвезды, видя, как ухудшается ее состояние, буквально умоляли Ирину Алферову обратиться к врачам. В итоге блистательная актриса была доставлена в госпиталь в таком состоянии, что врачи боялись делать прогнозы. В одной больничной палате с Ириной Ивановной оказался и ее третий супруг Сергей Мартынов, который также заболел COVID-19.

Спасать обоих пришлось не близким родственникам знаменитой актрисы, а почитателям ее таланта. Позже телеведущий Борис Корчевников признался, что буквально, перевернул всю Москву, чтобы обеспечить легенде кино и театра должный уход и врачебную помощь.

- Мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли. Это было в тот момент, когда Бероев сеял сомнения и говорил про сегрегацию, - приводит kp.ru слова Корчевникова.

В то время, пока 70-летняя теща лежала в реанимации, Егор Бероев сравнивал вакцинацию с "сегрегацией евреев". Он появлялся на публике с приколотой на лацкан пиджака желтой шестиконечной звездой и проводил параллель с геноцидом времен Второй мировой войны.

Ирина Ивановна Алферова поправилась, ее с мужем выписали из больницы, но болезнь еще будет напоминать о себе последствиями. Актриса долго отмалчивалась и не комментировала выходки дочери и ее супруга. Но потом призналась, что зла не таит на родных. Тем более, что Ксения и сама перенесла заболевание и теперь знает, что это реальная и тяжелая болезнь. Ирина Алферова считает, что негативные высказывания зятя в адрес вакцинации светские хроникеры неправильно трактуют.

- Ничего он не против. Опять же, все вырвано из контекста, - огорчается Алферова.

Также огорчает Алферову, что на дочь с зятем обрушилось огромное количество негатива.

- Мне просто очень больно за них - и за Егора Бероева, и за Ксюшу Алферову, как их по всем каналам ругают, их треплют какие-то артисты, которые обзывают, говорят, что у них нет работы. У них полно работы, они занимаются тем, что хотят и любят в отличие от многих артистов, - цитирует Ирину Ивановну kp.ru.