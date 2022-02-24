Причины закрытия аэропортов Краснодарского края: полеты признаны небезопасными

Все рейсы отменены

Авиация России решила полностью закрыть полеты из аэропортов юга России. Ограничения ввели в Краснодаре, Анапе, Геленджике, также воздушные гавани прекратили работу в Ростове, Крыму, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже.

- Работа аэропортов временно приостановлена с 4:47 минут 24 февраля, - сообщили в пресс-службе аэропортов.

Отмечается, что полеты прекращены до 2 марта.

Зону для полетов признали небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Пассажирам и встречающим настоятельно рекомендовали не приезжать в гавани до снятия ограничений.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов сотрудники будут уведомлять дополнительно. За актуальной информацией необходимо следить на официальном сайте или соцсетях.

В настоящее время всё рейсы отменены ради безопасности. По всём вопросам обмена возврата авиабилетов, переноса времени вылета следует обращаться в авиакомпании.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В Минобороны России заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.