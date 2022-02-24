Дополнительные поезда из Краснодарского края в Москву: расписание движения

Жд-вокзал Сочи. Фото: Яндекс.Карты

Между Краснодарским краем и Москвой будет изменено расписание железнодорожного сообщения, чтобы помочь выбраться из региона людям, купившим билеты на самолеты. Почти все аэрогавани региона с 24 февраля по 2 марта временно приостановили деятельность. Не работают аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике, открыты воздушные ворота в Сочи, куда можно добраться по железной дороге.

Новое расписание жд-сообщения юга России с Москвой Фото: Олег УМАРОВ

Для удобства пассажиров, решивших вернуться домой наземным транспортом, с 24 февраля из Адлера в Москву будут ходить дополнительные поезда. В РЖД заверили, что цены на билеты будут зафиксированы.

- Рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров, - уточнили в пресс-службе Российских железных дорог.

В компании добавили, что ведут работу по увеличению количества поездов из Адлера, Новороссийска, Анапы, Сочи и других южных городов. Помимо того, будет увеличено количество вагонов в составах.

Уже составлено расписание, согласно которому первый состав отправится из Адлера 24.02.2022 в 19:48 и прибудет в столицу России 26.02.2022 в 04:30.

Следующий состав выйдет из Адлера также 24.02.2022 в 21:18, его пассажиры в Москве окажутся 25.02.2022 в 21:15. Стоит учесть, что расписание этого состава не предусматривает остановку в Краснодаре.

Из Краснодара в Москву можно будет уехать дополнительным поездом № 204/203. Состав отправляется с железнодорожного вокзала «Краснодар-1» 24.02.2022 в 23: 57 и прибудет в Москву на следующие сутки в 19:08.

Для удобства пассажиров, изменено расписание анапского жд-вокзала. Из Анапы в Москву добраться можно будет на дополнительном поезде №151/152, который запланирован на 25 февраля в 16:15. В Москве состав окажется 26 февраля в 18:55.

Также увеличено количество вагонов поездов «Ласточка» на маршруте Ростов – Роза Хутор и Ростов – Имеретинский курорт.

Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме