Масленица в Краснодаре 2022: где пройдет и что представят

Масленичные гулянья в Краснодаре - один из любимых праздников горожан. Фото: мэрия города

Масленица в Краснодаре 2022, как и по всей стране, будет отмечаться неделю - с 28 февраля по 6 марта. Один из самых ярких и любимых народных праздников будет длиться неделю. Все это время по традиции причастные пекут блины и угощают ими родных и соседей.

А завершается Масленица в Краснодаре 2022 народными гуляньями и сжиганием чучела Зимы. Такое символичное действо возвещает о прощании с зимой и встречу весны.

Однако уже два года в Краснодаре и в крае масштабные торжества с конкурсами, шутками, песнями и плясками отменены из-за пандемии коронавируса.

- Пока эпидемиологическая обстановка не позволяет нам вернуться к традиции настоящих Масленичных гуляний. В Краснодаре их не будет и в этом году, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии города.

Напомним, уровень заболевших коронавирусом по-прежнему высок. В регионе фиксируется больше трех тысяч зараженных. Львиная доля всех заболевших, по статистике, находится в Краснодаре.