Что происходит в Сочи после начала спецоперации на Украине: на курорте находится около сотни тысяч туристов

Сочи. 25 февраля 2022 Фото: Олег УМАРОВ

С момента начала спецоперации вооруженных сил России в Донбассе прошло больше суток. За это время аэропорт в Сочи остался единственным на юге страны, готовым принимать гражданские самолеты. Воздушные гавани в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты до 2 марта. Летать в небе над Краснодарским краем, по данным Росавиации, сейчас небезопасно.

Зато для туристов, путешествующих в Сочи или транзитом через черноморский город, авиатранспорт полностью доступен.

- Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов в Международном аэропорту курорта больше нет, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе аэропорта в Сочи. - Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения - назначаются авиалайнеры большей вместимости. Для регуляции потоков пассажиров внутри здания работают городские волонтеры. Они помогают гостям города сориентироваться, быстро найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку.

Более того, ежесуточно сюда прибывают отдыхающие. Февраль не время туристического ажиотажа, но у курорта в это время года есть свои ценители.

"КП" - Кубань" прошлась по городу, чтобы узнать, что происходит в Сочи 25 февраля.

- Мы прилетели вчера из Новосибирска. Конечно, было немного тревожно из-за ситуации, складывающейся на Украине. Но город действует так умиротворяюще, что все тревоги исчезли, - говорит Ольга, одна из встреченных нами гостей курорта.

Ранним утром она отправилась гулять с детьми и мужем по набережной, наслаждаясь черноморской почти весной.

Таких, как Ольга и ее семейство на пляже десятки. Под аккуратный шелест моря здесь прогуливаются парочки разных возрастов.

- На сегодняшний день на прием гостей в Сочи работает 649 отелей, гостиниц, хостелов, санаториев. По нашим данным на 25 февраля, на территории города-курорта находится 76,3 тысячи туристов. Загрузка средств размещения организованного сектора составляет 67% в прибрежном кластере и порядка 90% - в горном кластере. Все отельеры города ответственно относятся к сложившейся ситуации и по необходимости предоставляют своим гостям услугу позднего выезда, - уточнили в мэрии Сочи.

Действительно, несмотря на внезапность возникшей 24 февраля проблемы с отъездом: несколько рейсов в Москву были либо отменены, либо задержаны на несколько часов, город с ней справился.

Уже к обеду власти курорта предоставили специальные автобусы, которые бесплатно доставляли задержавшихся туристов к альтернативному транспорту - на ж/д и автовокзал.

Коллапса не произошло.

К слову, даже тени панических настроений не наблюдается и среди жителей приграничного региона.

После начала пандемии коронавируса появился своеобразный индикатор "туалетной бумаги". По нему сейчас определяют нервозность в обществе, касаемо ситуации в Донбассе.

- Сами можете посмотреть: туалетной бумаги много, очередей нет, гречка на месте, - усмехается продавец в крупном торговом центре курорта.

На главных туристических маршрутах Сочи спокойно и даже лениво.

- Нет, пустовато все же. Обычно здесь более живая атмосфера даже в это время года, - говорит охранник на центральном ж/д вокзала.

Зато аэропорт в Адлере с 25 февраля стал на время пересадочным хабом. Об этом следующий репортаж "КП" - Кубань".