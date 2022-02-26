«Главное, слушать сердце!»: Мать-одиночка пережила травлю из-за темнокожего приемного мальчика и совершила смелый поступок

Фото из личного архива семьи

40-летняя Екатерина Фролова из Краснодара воспитала родную дочь Инессу, которой уже 22 года, и всегда мечтала о приемных детях. Когда девочка выросла, Катя решилась. Она прошла обучение в школе приемных родителей и стала активно пролистывать сайты с данными о малышах, которые ищут родителей.

- Мы с супругом разбежались через 10 лет совместной жизни, как говорят, не сошлись характерами. Дочь воспитывала одна. Я мать-одиночка, мне так проще. Она учится в Казани и ее отъезд в другой город лишь подтолкнул меня начать мониторить детские дома, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Екатерина.

Жительница Краснодара очень хотела сына. И в 40 лет осуществила свою мечту. Катя оставляла заявки на многих интернет-площадках. При этом ей неважно было, какой расы будет ребенок, какой у него будет цвет глаз или волос – она была уверена – своего почувствует душой и сердцем. Так и случилось.

- Я потеряла покой в тот момент, когда увидела Джемика в федеральной базе детей-сирот. Поняла сразу – это мой сын, его никто кроме меня не защитит, его срочно нужно забирать. Он другой - живой, любознательный. Ребенок был в доме малютки с 4 месяцев, а когда я его нашла – ему исполнилось уже 11. Мы были необходимы друг другу, - отметила приемная мать.

Екатерина полетела за темнокожим мальчиком с Камчатки, где временно находилась на то время, в Курск. Сотрудники детского дома не ожидали, что женщина преодолеет такой путь, и не ждали ее. А когда Катя вбежала с одышкой перед закрытием, приятно обрадовались.

- Меня не ожидали увидеть, не думали, что я смогу преодолеть такой путь и настолько быстро. Но Джемик запал мне в душу с первого взгляда. Для меня не было преграды в расстоянии. И адаптации у нас с ним не было, мы начали жить так, будто всегда были вместе, - поделилась с «КП» - Кубань» Катя.

Джемику 23 февраля исполнилось 3 годика. Екатерина активно делится всеми жизненными и бытовыми событиями в соцсетях. Биологических родителей афроамериканского ребенка Екатерина не осуждает и не рассказывает, кто они - не считает нужным и правильным. На своей страничке в Instagram она пишет про Джема как про родного: в ленте то и дело мелькают эмоции темнокожего мальчишки, то, как он ест или играет, а Катя при этом отмечает достижения.

Переломным моментом в виртуальной жизни для Екатерины, который не мог не отразиться на реальной, стала травля в Сети. Одним из инициаторов явился Владислав Поздняков – лидер запрещенного в России движения, идеология которого описывается тремя короткими пунктами: патриархат, национализм и информационная война против действующей власти.

Охота на «не таких людей» обернулась для Кати и приемного сына несколькими месяцами ада. Дело в том, что хейтеры сделали вывод, что ребенка бросил афроамериканец и мать-одиночку определили в класс женщин с низкой социальной ответственностью. Из-за нападок, оскорблений и угроз убийством в соцсетях краснодарка боялась, что у нее отберут любимого мальчика. За Екатерину вступились СМИ, резонанс позволил утихомирить ситуацию (после общественного резонанса «мужское государство» признали запрещенным в РФ – в 2021 году). Но не совсем, ушли массовые нападки, локальные – остались. Екатерина до сих продолжает сталкиваться с неуважением и невоспитанностью как детей, так и взрослых.

- Я не могу однозначно сказать, что травля в прошлом. Мне на протяжении всего времени приходят сообщения негативного характера. Если раньше они приходили от участников запрещенной организации, то сейчас это подростки. Мне даже пришлось полностью закрыть комментарии и входящие сообщения. А недавно один из учеников выкрикивал оскорбления нам в след, когда мы прогуливалась возле школы, - негодует мама Джеми, отмечая, что родители не воспитывают в детях толерантность, не объясняют, что люди бывают разной расы, в том числе и с темным цветом кожи.

Фото из личного архива семьи

Несмотря на сложности в социуме, Катя отрешилась от посторонних мнений и комментариев. Она живет так, как ей подсказывает душа, и даже усыновила еще одного мальчика.

- Нужно всегда слушать сердце. Так я взяла и второго ребенка – Богдана, ему было 1 год и 7 месяцев. Поняла внутренне, что он мне нужен, - сказала Катя. - Особых трудностей я не испытываю, адаптация младшего сына, мне кажется, уже позади. Мальчики стараются помогать мне по мелочам. Джемик всегда знает, что нужно открыть и подержать дверь, когда я захожу с коляской в подъезд. Мне есть чем делиться с детьми и что им дать. Я говорю о любви, заботе, семье.

В настоящее время Катя пытается определить младшего сына Богдана в государственный детский сад, сейчас он ходит в частный. 23 марта Богдану будет 3 года. Еще семья мечтает о большой квартире.

- Я пытаюсь откладывать на расширение жилплощади, это прям пунктик. Хочу, чтобы у сыновей были свои комнаты, - рассуждает Катя.

Мама двух приемных детей живет не только на пособия, а своим трудом зарабатывает на комфортную жизнь мальчишек – по профессии Катя парикмахер. А еще она не против третьего приемного ребенка.

- Кто его знает, может, мой аист уже вылетел, а я просто пока этого ещё не знаю, - не ставит точку Екатерина.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мать-одиночку из Краснодара затравили из-за темного цвета кожи приемного сына

Женщина боится обращаться в полицию – переживает, что после скандала у нее могут отобрать любимого мальчика (читайте далее)