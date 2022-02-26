в Краснодарском крае мужчина получил двойной перелом челюсти. В деле подозревают сотрудника полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае сотрудника полиции заподозрили в избиении мужчины. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

В Приморско-Ахтарскую центральную больницу поступил мужчина. У него диагностировали двойной перелом челюсти. Медикам пациент рассказал, что его избили. Поэтому врачи сообщили о данном инциденте в правоохранительные органы. Началась проверка происшествия.

- 25-летнему жителю Приморско-Ахтарска причинили серьезные телесные повреждения, когда он отдыхал в кафе вместе со своими друзьями, - сообщил «Комсомольской правде»-Кубань» источник из правоохранительных органов.

Как объяснил парень, на него напали прямо в заведении. Правда, пострадавший сказал, что не помнит лица своего обидчика.

Позже выяснилось, что в этом же кафе находился сотрудник полиции. Мог ли он быть причастен к случившемуся, сейчас выясняется.

- 27-летний лейтенант был в отпуске. В тот вечер он отдыхал в заведении. Записи с видеокамер изъяты и переданы на исследование, - уточняет «КП»-Кубань» источник из правоохранительных органов. - Причастность к избиению посетителя проверяется. Сам полицейский отрицает, что именно он напал на мужчину.

По предварительной информации, сотрудник в погонах мирно ужинал, ни с кем не ссорился.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сотрудник Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району служит в органах чуть меньше года. Медицинским освидетельствованием установлено, что на момент инцидента он был абсолютно трезв.