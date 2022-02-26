Немноголюдно и пасмурно: как складывается обстановка в Сочи спустя два дня с начала спецоперации в Донбассе

Пасмурно в городе будет до понедельника Фото: Олег УМАРОВ

Уже два дня как закрыто небо над всей территорией Краснодарского края, кроме Сочи. Ограничения ввели из-за спецоперации России на территории Украины. Предварительно аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике будут закрыты до 2 марта.

Сейчас Сочи стал своеобразным авиационным хабом. На курорте создан транспортный узел, который принимает и отправляет самолеты вместо закрытых аэропортов юга страны.

- Задержек рейсов в Сочи нет. На территории терминала дежурят волонтеры, которые могут сориентировать пассажиров и ответить на вопросы, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Несмотря на то, что в Сочи на 26 февраля пребывает сотни туристов, курорт живет в обычном режиме. Сегодня в городе дождливо и пасмурно, поэтому на улицах немноголюдно.

В парках можно увидеть прогуливающихся прохожих, а на аттракционах, которые работают в штатном режиме, катающихся малышей.

Притом, что Сочи пропускает через аэропорт тысячи пассажиров, на объекты размещения такой наплыв не повлиял. Отели и гостиницы работают также по обычному распорядку.

- Туристы не разъезжаются и массово не пребывают, все стандартно сезону. Цены мы не повышали. Движение поездов и рейсы принимаются по графику. Вся информация для гостей предоставляется в полном объеме, - рассказал о ситуации в отелях курорта генеральный директор ОАО «Лазурная» Александр Захаров.

Стоит отметить, что накануне жителям и гостям Сочи рассказали о работе банкоматов. Многие в панике пытались снять все сбережения. В мэрии отметили - кредитные организации работают в штатном режиме.

- Финансовые средства в банках находятся в сохранности, вы можете ими свободно распоряжаться и получать их в удобное для вас время. При этом важно не принимать спонтанных решений, - отметили в администрации Сочи.

В мэрии добавили, что все финансовые операции в банках города проводятся без ограничений, банки работают в штатном режиме. В случае необходимости снятия крупных сумм наличных их необходимо заказывать в отделении заранее.

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