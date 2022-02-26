Облака как волна цунами: в Новороссийске фотограф записал пугающий таймлапс сползающей с гор «бороды»

Фото: instagram.com/segablacksea

Новороссийский фотограф опубликовал в Сети впечатляющее видео - таймлапс сползающей с гор «бороды». Так называют густые облака у вершин гор перед сильным ветром.

- Вчера жители наблюдали такую картину. А вечером город настиг норд-ост. Еще на такое явление влияет перепад температур. У побережья тепло и солнечно, а за перевалом прохладно, пасмурно и низкая облачность. Вот облака и сползали с гор «бородой», - сообщил автор видео «Комсомольской правде» - Кубань».

На кадрах запечатлена плотная белая волна облаков, напоминающая цунами. Таймлапс напугал и одновременно восхитил пользователей Сети.

«Первое впечатление тревожное, пока не поймёшь, что это облака», «Холодно, но красиво», «На спящий город опускается туман», «Интересно получилось», - написали подписчики.

Такая погода с характером для Новороссийска явление не редкое. Эксперты отмечают, что «борода» чаще возникает осенью или весной при сильных температурных перепадах.

Сегодня в Новороссийске пасмурно и идет дождь. По прогнозам синоптиков, выходные и вся следующая неделя в городе-герое будет дождливой с периодическим усилением ветра. Весна придет на побережье только к концу марта.

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