«Все старались не дышать, когда проезжали мимо границы»: о чем говорят пассажиры поезда Москва-Анапа после начала операции в Донбассе

Для многих конечная станция поезда становится лишь очередной остановкой. Фото: Евгения ХИЛЬКО

04:10. На перроне вокзала Краснодар - мужчины с детьми на руках и женщины с баулами, растерянно ищущие свой вагон. Из длиннющего состава быстро найти свой поезд удается не всем. Для многих это в новинку.

- С головы или с хвоста – ничего не понимаю! Где мой вагон? – кричит одна из мам проводнику.

- Правильно подошли, не волнуйтесь, давайте паспорт, успеваете еще, - вежливо отвечает сотрудник РЖД.

Людей не смущает ни раннее время, не цена билетов. Главное - попасть на поезд. Фото: Евгения ХИЛЬКО

«Москва-Анапа» - одно из самых популярных направлений в последние дни. После закрытия аэропортов на юге страны люди ищут альтернативные варианты, как вернуться домой. И первым делом все вспомнили про поезда.

- О, еще одна залетная птица! – кричит мне мужчина с бородой на весь плацкартный вагон. – Самолетчица, да?

Поезд "Москва - Анапа" сейчас пользуется популярностью у тех, кто едет домой на юг. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Именно так в последние дни именуют тех, кто обычно летает в облаках, а не тратит время на романтичные поездки под стук колес. Такие пассажиры, кстати, выдают себя сами - как залезать на верхнюю полку, не знают, ложатся и вовсе позабыв про постельное белье.

- Куда путь держите? – не унимается мой попутчик.

- До конечной - в Анапу, как и все, - отвечаю улыбаясь.

- Та что вы! Там у нас лишь остановка. Как выйдем - будем продумывать маршрут дальше. Я вот из Москвы в Геленджик еду. Раньше напрямую летел, но закрыли аэропорты и пришлось – по рельсам, - рассказывает свою историю мужчина. – Передо мной билеты на поезд до Геленджика взяли двое молодых людей. Думал, обождать, вдруг, появится. А потом слышу - в соседнем окне выкупают несколько купе Москва-Анапа, и думаю – «не-е, медлить нельзя, а то вообще из столицы не выберусь».

Плацкартные вагоны забиты как никогда. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ажиотаж у касс, по его словам, нешуточный. Люди цеплялись за любое направление, лишь бы в сторону дома. Потому билеты на юг раскупили на пару дней вперед. Желающих так много, что к существующим составам добавляют дополнительные вагоны.

- К нашему, например, три присоединили. А тот, что пойдет следующим, говорят, уже с четырьмя вагонами дополнительными будет, - продолжает мужчина. – Так ты погляди, весь битком забит. Плацкарт, купе – ни одного свободного места. Только человек сходит на станции – на его полку тут же другой находится.

Впереди у многих пассажиров пересадки на другие поезда или автобусы. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Еще одна моя попутчица – девушка с косичкой из Симферополя. Она гостила у родственников в Краснодаре. Возвращаться домой должна была утром 26 февраля, и до последнего была уверена, что рейс будет.

- Вроде Сочи летает, авось и в Краснодаре возобновят рейсы. Но все же чутье не подвело – решила поездом ехать. Правда, с пересадками придется. Сначала до Анапы, а потом пересяду – до Симферополя. Так, в Крым многие сейчас едут, - говорит девушка. – На автобусе не захотела, дольше ехать, да и комфорта меньше. А с «блаблакарщиками» боюсь – хотя мои друзья говорят, что водители сейчас специально цены поставили вровень с билетами на поезд. Так что разницы в деньгах, как ехать, и нет.

Такого количества людей зимой на жд вокзале в Анапе не помнят. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В какой-то момент за окном следующий навстречу поезд издал два истошных гудка. На мгновенье весь плацкарт затих, словно этот сигнал что-то значит. Как оказалось, маршрут поезда, следующий из Москвы в Анапу, пролегает через Ростовскую область. Некоторое время состав стоял в Миллерово, где недавно произошел обстрел военного аэродрома. Все произошло в 150 метрах от российско-украинской границы. Потому пассажирам, которые там уже ехали и оказались в моем вагоне, было не по себе.

Меры безопасности усилили. Как только пассажиры покидают зону вокзала, охранники тут же закрывают ограждение. Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Время неспокойное, конечно… - сказал проходящий мимо пенсионер в красной жилетке. – Когда проезжали рядом с границей, такой туман был. Не видать ничего – страх сам собой появляется. А под Ростовом около Миллерово, где недавно обстрел был, аж сердце в пятки ушли. Мне кажется, весь поезд старался не дышать, прислушивались. А потом сквозь густую пелену наших ребят в форме увидели. Несколько человек им кивнули, они в ответ – махнули рукой, мол, нормально все. Аж легче стало в этот момент, спокойнее на душе.