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26 февраля 2022 16:10

«Все старались не дышать, когда проезжали мимо границы»: о чем говорят пассажиры поезда Москва-Анапа после начала операции в Донбассе

Как туристы добираются домой на юг России
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Для многих конечная станция поезда становится лишь очередной остановкой.

Для многих конечная станция поезда становится лишь очередной остановкой.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

04:10. На перроне вокзала Краснодар - мужчины с детьми на руках и женщины с баулами, растерянно ищущие свой вагон. Из длиннющего состава быстро найти свой поезд удается не всем. Для многих это в новинку.

- С головы или с хвоста – ничего не понимаю! Где мой вагон? – кричит одна из мам проводнику.

- Правильно подошли, не волнуйтесь, давайте паспорт, успеваете еще, - вежливо отвечает сотрудник РЖД.

Людей не смущает ни раннее время, не цена билетов. Главное - попасть на поезд.

Людей не смущает ни раннее время, не цена билетов. Главное - попасть на поезд.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

«Москва-Анапа» - одно из самых популярных направлений в последние дни. После закрытия аэропортов на юге страны люди ищут альтернативные варианты, как вернуться домой. И первым делом все вспомнили про поезда.

- О, еще одна залетная птица! – кричит мне мужчина с бородой на весь плацкартный вагон. – Самолетчица, да?

Поезд "Москва - Анапа" сейчас пользуется популярностью у тех, кто едет домой на юг.

Поезд "Москва - Анапа" сейчас пользуется популярностью у тех, кто едет домой на юг.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Именно так в последние дни именуют тех, кто обычно летает в облаках, а не тратит время на романтичные поездки под стук колес. Такие пассажиры, кстати, выдают себя сами - как залезать на верхнюю полку, не знают, ложатся и вовсе позабыв про постельное белье.

- Куда путь держите? – не унимается мой попутчик.

- До конечной - в Анапу, как и все, - отвечаю улыбаясь.

- Та что вы! Там у нас лишь остановка. Как выйдем - будем продумывать маршрут дальше. Я вот из Москвы в Геленджик еду. Раньше напрямую летел, но закрыли аэропорты и пришлось – по рельсам, - рассказывает свою историю мужчина. – Передо мной билеты на поезд до Геленджика взяли двое молодых людей. Думал, обождать, вдруг, появится. А потом слышу - в соседнем окне выкупают несколько купе Москва-Анапа, и думаю – «не-е, медлить нельзя, а то вообще из столицы не выберусь».

Плацкартные вагоны забиты как никогда.

Плацкартные вагоны забиты как никогда.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Ажиотаж у касс, по его словам, нешуточный. Люди цеплялись за любое направление, лишь бы в сторону дома. Потому билеты на юг раскупили на пару дней вперед. Желающих так много, что к существующим составам добавляют дополнительные вагоны.

- К нашему, например, три присоединили. А тот, что пойдет следующим, говорят, уже с четырьмя вагонами дополнительными будет, - продолжает мужчина. – Так ты погляди, весь битком забит. Плацкарт, купе – ни одного свободного места. Только человек сходит на станции – на его полку тут же другой находится.

Впереди у многих пассажиров пересадки на другие поезда или автобусы.

Впереди у многих пассажиров пересадки на другие поезда или автобусы.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Еще одна моя попутчица – девушка с косичкой из Симферополя. Она гостила у родственников в Краснодаре. Возвращаться домой должна была утром 26 февраля, и до последнего была уверена, что рейс будет.

- Вроде Сочи летает, авось и в Краснодаре возобновят рейсы. Но все же чутье не подвело – решила поездом ехать. Правда, с пересадками придется. Сначала до Анапы, а потом пересяду – до Симферополя. Так, в Крым многие сейчас едут, - говорит девушка. – На автобусе не захотела, дольше ехать, да и комфорта меньше. А с «блаблакарщиками» боюсь – хотя мои друзья говорят, что водители сейчас специально цены поставили вровень с билетами на поезд. Так что разницы в деньгах, как ехать, и нет.

Такого количества людей зимой на жд вокзале в Анапе не помнят.

Такого количества людей зимой на жд вокзале в Анапе не помнят.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

В какой-то момент за окном следующий навстречу поезд издал два истошных гудка. На мгновенье весь плацкарт затих, словно этот сигнал что-то значит. Как оказалось, маршрут поезда, следующий из Москвы в Анапу, пролегает через Ростовскую область. Некоторое время состав стоял в Миллерово, где недавно произошел обстрел военного аэродрома. Все произошло в 150 метрах от российско-украинской границы. Потому пассажирам, которые там уже ехали и оказались в моем вагоне, было не по себе.

Меры безопасности усилили. Как только пассажиры покидают зону вокзала, охранники тут же закрывают ограждение.

Меры безопасности усилили. Как только пассажиры покидают зону вокзала, охранники тут же закрывают ограждение.

Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Время неспокойное, конечно… - сказал проходящий мимо пенсионер в красной жилетке. – Когда проезжали рядом с границей, такой туман был. Не видать ничего – страх сам собой появляется. А под Ростовом около Миллерово, где недавно обстрел был, аж сердце в пятки ушли. Мне кажется, весь поезд старался не дышать, прислушивались. А потом сквозь густую пелену наших ребят в форме увидели. Несколько человек им кивнули, они в ответ – махнули рукой, мол, нормально все. Аж легче стало в этот момент, спокойнее на душе.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ