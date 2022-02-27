Что-то абсолютно крутое с видом на море: как выглядит новый спортивный парк под открытым небом в Сириусе

Спортивный парк в Сириусе

Все супер-современное и в то же время практичное. Такого огромного парка спорта в Краснодарском крае еще не было. Первый появился в Сириусе. Его открыли в феврале. Это бассейны, теннисные корты, площадки для пинг-понга, стритбола, футбола, волейбола и других видов спорта. И все - под открытым небом. Попасть в парк, площадью несколько футбольных полей можно совершенно бесплатно. Он открыт для всех желающий.

"Комсомолка" побывала в новом спортивном парке и впечатлилась масштабом!

Спортивный парк в Сириусе

Тут действительно все по последнему слову спортивной технике, а главное - безопасно. Тренажеры, покрытия - все сделано так, чтобы люди, которые тут занимаются, не травмировались.

Спортивный парк в Сириусе

- Парк работает ежедневно с 7:00 до 22:00. Вход свободный. Перед посещением просим вас ознакомиться с простыми правилами, они указаны на входе, - говорят в Сириусе.

Спортивный парк в Сириусе

Простые правила это: не портить оборудование и быть осторожными. Так тут можно бегать, играть в мяч, заниматься на тренажерах и многое другое. Сам спортивный парк находится около моря, так что с его площадок открываются еще и потрясающие виды. Особенно вечером, когда на курорте начинаются огненные закаты.

Так вдоль Черного моря есть свой амфитеатр, воркаут-зона, полоса препятствий, тренажеры для пожилых, площадки для настольного тенниса, пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, панна футбола, текбола, детская и универсальная площадки. А еще тут бесплатные туалеты и раздевалки.

Новый спортивный парк в Сириусе пользуется огромной популярностью у ребятни. Его футбольные и волейбольные площадки никогда не пустуют - мальчишки на них постоянно играют в мяч.