Дешевле только даром. Сколько стоит отметить 8 марта в Сочи

Весну встречают в Сочи. Фото: минкурортов Краснодарского края

Россияне запланировали отдых в Сочи загодя. Весной курорт особенно хорош: нет изнурительного зноя, а город наполняется ароматами цветущих деревьев.

- Многие туристы, особенно из холодных регионов страны, едут в Сочи именно, чтобы посмотреть на цветущую магнолию, к примеру, - говорят местные отельеры.

Благо, на центральной улице Сочи есть целая аллея из магнолий.

Бронировать весенние туры россияне начали еще осенью. Так дешевле, как считают многие.

- На выходные 22-23 февраля Сочи бронировали 3,5% туристов по стране. К 7-8 марта эта цифра сократилась почти на один процент, - говорят "КП" - Кубань" эксперты сайта bronevik.ru.

Башня на горе Ахун. Фото: минкурортов Краснодарского края

И по цене в Сочи все зависит от "звездности". Но снять номер при желании можно и за 666 рублей в сутки на 8 марта. Максимальная цена размещения достигает почти 45 тысяч рублей в сутки.

Для сравнения, в Ялте самое дешевое бронирование на 8 марта будет стоит дороже - 1290 рублей в сутки. И даже холодная еще в это время года Казань начинает разбег цен на заселение от 850 рублей в сутки.