Цены с потолка, а не потолок цен. Что происходит в магазинах бытовой техники Краснодарского края

Цены стали ниже, но только за наличные Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Острее и оперативнее всех на настроения на мировом рынке после начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине 24 февраля отреагировали торговцы. Без объяснения причин спустя сутки ритейлер DNS повысил цены на бытовую технику и смартфоны сразу на 30 процентов.

- Продажи выросли почти в два раза. Вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста, - попытался оправдаться гендиректор сети Дмитрий Алексеев, написав в своем телеграм-канале.

Однако Федеральная антимонопольная служба все же решила провести проверку обоснованности такого решения.

"КП" - Кубань" прошлась по магазинам в Краснодаре, чтобы понять, как изменились ценники на электронику и бытовую технику в этой связи 27 февраля.

Первый на нашем пути - магазин "Эльдорадо", заходим.

- У нас пока переоценок не было. Много позиций продается даже дешевле, чем полгода назад, - говорят сотрудники магазина.

Действительно, стиральную машинку я присматривала себе за 49 тысяч рублей, сейчас она же - на две тысячи дешевле.

- Это объясняется тем, что на рынке появились более модернизированные модели. Эта линейка на распродаже, - поясняют продавцы-консультанты.

Дальше - "МВидео". Здесь цены явно выше, чем в соседнем магазине-конкуренте. Моя машинка-мечта уже даже не 49 тысяч рублей - 52.

- Мы люди маленькие, с утра пришли на работу, нам сказали: "Переоценить!" Мы переписали ценники. А в процессы не вдаемся, - отводит глаза продавец-консультант. - Была бы наша воля, мы бы вообще ничего не повышали.

Ничего так и не купив, направляемся к тому самому возмутителю спокойствия - DNS.

Визуально - цены значительно выше, чем в двух уже пройденных магазинах.

- Скажите, я посудомойку ищу! Какую лучше выбрать, чтобы не разориться и заполучить хорошую технику дома? - интересуемся у продавца в оранжевой спецодежде.

- Берите вот эту машинку. Она хорошая, ее хвалят, - говорит он, а потом срывает ценник и направляется к кассе. На белой бумажке выведена цифра - 49 тысяч рублей. Цена кусается.

Девушка на кассе пробивает штрихкод на бумажке и, к нашей радости, сумма падает до 35 тысяч рублей с копейками.

- А что это? Ошибка такая в 14 тысяч? - интересуемся.

- Просто с утра не успели перебить ценники, - быстро отвечает продавец и удаляется оформлять "выгодную" покупку.

Кстати, уже на кассе сталкиваемся с еще одной неурядицей - банковские карты не принимаются. В обоих предыдущих и в последнем платежи по карте проводятся через раз. На дверях магазинов появились объявления о том, что предпочтительнее иметь с собой наличные.

К слову, общее впечатление - контроль цен наладили. Но никто не может сказать, насколько и какие товары дорожать точно не будут.