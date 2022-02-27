Трое военных ранены и два объекта повреждены на Кубани после украинского обстрела

Ведется следствие

Станицу Должанскую в Ейском районе 26 февраля обстреляли с украинской стороны. Об этом сообщили в Следкоме РФ.

- Военнослужащие ВС Украины, находясь на украинской территории, произвели обстрел воинской части, расположенной вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, тем самым совершив посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, а также уничтожили две передвижные радиолокационные станции, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК РФ.

Следователи подтвердили, что во время обстрела трое военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации получили ранения различной степени тяжести, военному имуществу Министерства обороны Российской Федерации причинен крупный ущерб.

Главное следственное управление СК РФ возбудило по факту уголовное дело сразу по двум статьям о покушении на сотрудника правоохранительных органов и умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия.

Ведется тщательное расследование.