Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 февраля 2022 года: зараженных стало меньше

Число заболевших снижается
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 февраля 2022 года. В регионе наблюдается снижение числа заболевших. За сутки заболели 2438 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.
КОНКРЕТНО
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В Сочи зарегистрировано 115 новых пациентов.
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