Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 февраля 2022 года: зараженных стало меньше

Число заболевших снижается

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 февраля 2022 года. В регионе наблюдается снижение числа заболевших. За сутки заболели 2438 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 28 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 810 человек.

Коронавирус в Анапе на 28 февраля

В Анапе получено 78 положительных тестов.

Коронавирус в Сочи на 28 февраля

В Сочи зарегистрировано 115 новых пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 28 февраля

В Геленджике коронавирусом заразились 79 человек.

Коронавирус в Туапсе на 28 февраля

43 новых результата получено в Туапсинском районе.

Коронавирус в Ейске на 28 февраля

В Ейском районе за сутки COVID-19 заболели 48 человек.