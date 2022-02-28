Весна на Кубани начнется с дождей и ветра

Весна в краевом центре и крае начнется с сильными осадками Фото из архива КП

Первые дни весны на Кубани будут дождливыми и ветреными. По прогнозам синоптиков, 1 и 2 марта и вообще будут ливни, а в горах Кубани и вовсе выпадет снег.

- Будет и ветрено, - говорят в краснодарском гидрометцентре. - Ветер местами будет порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью в минус уходить не будет. Но уже с 5 марта заметно похолодает и столбики термометров ночью опустятся до минус одного.

Также 5 марта прогнозируют снег, днем температура воздуха в Краснодаре не поднимется выше 6 градусов.

Кстати, осадки прекратятся только к воскресенью, 6 марта. А больше всего поливать будет 2 числа - в Краснодаре и на курортах.

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На Черноморском побережье местами дождь. Ночью температура воздуха 5-10 градусов тепла, днем отметки повысятся лишь на пару градусов (продолжение)