Сотни рыбаков в Сочи устроили охоту за кефалью

За кефалью образовалась очередь из рыбаков Фото: Олег УМАРОВ

Совсем недавно после сильного шторма рыбаки со всего Сочи съехались на ловлю радужной форели. Вдоль причала рядом с Морским вокзалом, мест было настолько мало, что в шутку рыбаки говорили, что их скоро будут сдавать в аренду.

А тут новая страсть...

Как только закончился клев форели, практически сразу начался пик клева другой рыбы, кефали.

- Кефаль, это подвижная стайная рыбка. Поэтому при ее ловле на удочку, каждый рыбак смотрит на своего соседа рядом. У кого клев начался, в ту сторону и нужно идти, рассказывают местные рыбаки.

Самые крупные особи начинают клевать рано утром. Как только появляются первые лучи солнца, на причал идут рыбаки. К обеду свободных мест становится мало. Поплавки в море на расстоянии в 20 сантиметров друг от друга, а клев идет у каждого кто верно использует свою снасть.

После захода солнца, чтобы клев продолжался, рыбаки отплывают на лодках подальше от прибрежной зоны, а с утра все повторяется.

- На глубине 4 - 6 метров, главное поплавок легкий, чтобы каждую поклевку видеть, рыба шустрая. Ловится на моряка, так сокращенно рыбаки называют морского червя.

Кефаль обладает рядом полезных свойств. Богата витаминами и минеральными веществами, при этом диетологи рекомендуют добавлять ее в еженедельный рацион.

На 100 грамм свежей кефали приходится, 21 грамм белка, 0,4 грамма жира и совсем не имеет углеводов. Пищевая ценность такой рыбки составляет 124 ккал. Поэтому местные рыбаки не пропускают сезон ловли кефали. Тем более, что собственноручно пойманная, как говорят рыбаки, - всегда вкуснее.