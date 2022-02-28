ТОП-5 самых завораживающих дорог России. Трасса Джубга-Сочи заняла пятое место в рейтинге

Вид на трассу Сочи-Джубга. Фото: https://daily-motor.ru

Автомобильная трасса Джубга-Сочи вошла в пятерку самых красивых дорог в стране. Она проходит рядом с черноморским побережьем, соединяя Джубгу с Адлером. Любоваться прекрасным видом, разъезжая по трассе, можно на протяжении 217 километров. С одной стороны склоны гор, на которых расположились виноградники. С другой – песчаные пляжи Сочи с лазурным морем.

-Великолепные солнечные пляжи, манящие вас на протяжении всей береговой линии, - подчеркивают эксперты «Daily-Motor.Ru».

Как удалось узнать «КП»-Кубань», построят новую скоростную трассу по маршруту Джубга-Сочи до 2030 года. Она также пройдет по прибрежью. На строительство трассы потратят порядка 2,4 трлн рублей.

Трасса Черкесск-Домбай (А-155). Фото: https://autostrada.info

На четвертом месте расположилась трасса Черкесск-Домбай (А-155). Ее протяженность составляет 125 км. Очень часто эту трассу называют «швейцарской». Проезжая по дороге, вы столкнетесь с горным серпантином. Со всех сторон автомобиль будут окружать величественные горы.

- Отдельно автомобилисты отмечают первозданную природу местности, - сообщают исследователи «Daily-Motor.Ru».

Шоссе "Кола". Фото: https://izi.travel/ru

На третье место вышло шоссе «Кола». Ее протяженность составляет целых 1652 км. Порядка 2000 живописных видов путешественник может встретить по пути из Карелии до Санкт-Петербурга. Трасса соединяет Питер и Мурманскую область, Петрозаводск и Карелию. Многие часто задают вопрос: «Почему название трассы Кола»? И нет, это не в честь знаменитого газированного напитка. Есть предположение, что Кольский полуостров, омываемый Белым и Баренцевым морями, в древности имел обозначение «Кола». Отсюда и пошло название трассы.

Тункинский тракт (А33). Фото: fanatbaikala.livejournal.com

Второе место занял Тункинский тракт (А33). Через это шоссе можно выехать к границе с Монголией. Протяженность дороги всего лишь 220 км. Водитель из окна сможет увидеть живописные горы, луга, на которых пасутся коровы, а также реку Иркут.

Чуйский тракт (Р256). Фото: sayanring.ru

Почетное первое место эксперты «Daily-Motor.Ru» определили Чуйскому тракту (Р256). Ее протяженность составляет порядка 963 км, это почти 1000 км. Шоссе берет начало в Новосибирске, а заканчивает у границ Монголии. Это одна из малочисленных дорог, которой посвящен музей (он находится в Бийске). Также Чуйский тракт входит десятку самых красивых дорог в мире. И это не зря. Из окна автомобиля можно наблюдать завораживающие виды Алтая, а также сибирскую природу. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», данный маршрут исторический. Еще тысячи лет назад здесь проходил северный маршрут Великого Шелкового пути.