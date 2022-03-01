Новые импульсы. Гадалка предсказала, когда ФК «Краснодар» выиграет РПЛ

За 14 лет «Краснодар» прошел путь от аутсайдера ФНЛ 2 до лидера РПЛ. Фото: ФК "Краснодар".

В феврале футбольному клубу «Краснодар» стукнуло 14 лет. Команда Сергея Галицкого скромно поздравила себя в социальных сетях, а бизнесмен по традиции обошелся без пафосных речей. Своей карьерой он доказал, что не любит разговоры. Его задача – доказывать все делом.

За 14 лет «Краснодар» прошел путь от аутсайдера ФНЛ 2 (ПФЛ или Второго дивизиона чемпионата России) до лидера РПЛ (Российской Премьер-Лиги). Он играл в финале Кубка страны и трижды брал бронзу чемпионата.

Сергей Галицкий не раз признавался, что ему не нужны трофеи. Главное – чтобы команда показывала красивый футбол. По этому критерию «быки» даже выбирали тренером. Так коучем «Краснодара» стал Даниэль Фарке, известный по работе в «Норвиче».

Так что же ждет «быков»? Всех болельщиков сейчас волнует этот вопрос. А еще они хотят видеть «Краснодар» в РПЛ. И пока в самом клубе планов не строят, мы обратились… к ясновидящей. Попили вместе с ней кофе и в черной гуще она увидела знаки! И нагадала, когда «Краснодар» станет чемпионом России.

- Мне кажется, что в скором времени клуб ожидают перемены, – заглядывает в кофейную чашку ясновидящая Ефросинья. А потом долго молчит, закрывает глаза и сообщает, - Он получит новые импульсы, энергию, вдохновение. И уже через пару-тройку лет его ждет прорыв. Он получит желаемое.

Прошу показать чашку , чтобы самому увидеть изгибы судьбы «Краснодара». Но в кофейных разводах ничего не понимаю.

Сбудется ли предсказание Ефросиньи, неизвестно. Но «быки» делают все, чтобы стать чемпионами России. По словам экспертов, это будет переломным моментом в истории клуба. Именно отсутствие трофеев мешает амбициям команды.

- Кроме всеобщего признания «Краснодару» нужен трофей, – заявил комментатор Денис Казанский в интервью изданию Sports.ru.

Удивительно, но сам Сергей Галицкий признавался в обратном. В интервью Youtube-проекту «Коммент.Шоу» он заявил, что не исключает, что «быки» никогда не станут чемпионами.

- Может быть, никогда. Мы хотим быть в футболе и добиваться результата через игру. Но может так случиться, что мы никогда ничего не выиграем. Болельщики приходят на стадион в выходные, чтобы получать эмоции. Хочется выиграть, но это не является тем, из-за чего мы не спим, – признался Галицкий.

Отметим, что после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает шестое место в таблице. Он на десять очков отстает от лидирующего «Динамо».