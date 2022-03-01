На данный момент ведется следствие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму двух полицейских из Краснодара задержали во время получения взятки в 200 тысяч рублей. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, силовики возбудили уголовное дело после похищения крупной суммы денег у женщины - она потеряла порядка 820 тысяч рублей. Во время следствия правоохранитель выяснил трех возможных причастных лиц к преступлению.

Лейтенант полиции было выставлено постановление о задержании одного из подозреваемых. После полицейский направил поручение начальнику отдела полиции в Центральном округе.

35-летний старший лейтенант и 30-летний капитан полиции из Краснодара приехали в Крым. Далее они сообщили подозреваемым о проведении с ними следственных действий. В этот же день сотрудники полиции, как полагают силовики, вступили в преступный сговор с обвиняемыми.

- Правоохранители потребовали у них взятку. За деньги они пообещали подозреваем не привлекать их к уголовной ответственности, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские запросили ни много ни мало 400 тысяч рублей.

- На следующий день после требования крупного гонорара два правоохранителя находились в автомобиле «Hyundai Creta», ожидая прибавки к «зарплате» - добавил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Взятку в размере 200 тысяч рублей им передал один из подозреваемых в преступлении.

В этот момент около машины их уже ждали силовики, знавшие о встрече. Двух сотрудников в погонах задержали. Факт передачи взятки зафиксировали. Сейчас в отношении правоохранителей ведется служебная проверка, во время которой будет поставлен вопрос об увольнении сотрудников из органов. Началось также и расследование по факту крупной взятки.