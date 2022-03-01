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Общество1 марта 2022 6:06

Аграрии Кубани внедряют бережливые технологии

Суточные удои на экспериментальном участке увеличились в ОАО АФП «Нива» на 25 процентов
Сергей ПЕТРОВ
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Агрофирма добилась показателей мировой практики доения

Агрофирма добилась показателей мировой практики доения

Сельскохозяйственные предприятия, ставшие участниками национального проекта «Производительность труда», оценили первые результаты и намерены тиражировать успешный опыт на другие сегменты, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края. Так, за полгода реализации нацпроекта агрофирма «Нива» в Каневском районе (входит в ГК «Концерн «Покровский») при экспертной поддержке Федерального центра компетенций добилась показателей мировой практики доения. Суточные удои на одну фуражную корову на экспериментальном участке увеличились в хозяйстве на 25% - с 20 до 27 литров.

Бережливые технологии помогли увеличить удои. Фото: "Каневские зори"

Бережливые технологии помогли увеличить удои. Фото: "Каневские зори"

- На Кубани около 30 сельскохозяйственных предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Семь их них расположены в Каневском районе и, благодаря патронажу Федерального и Регионального центров компетенций,в рамках нацпроекта могут не только совершенствовать свои процессы, но и обмениваться уже реализованными практиками. Многие намерены тиражировать успешный опыт на другие участки производства. «Нива» в этом году будет оптимизировать процесс планирования и контроля кормления животных, - отметила замминистра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова в рамках рабочего визита на предприятие.

К национальному проекту «Производительность труда» агрофирма «Нива» присоединилась в августе 2021 года. В качестве пилотной площадки выбрана молочно-товарная ферма №1: в рамках проекта на ней изменились процессы кормления и доения животных, способствующие максимальной молокоотдаче. Всего за полгода, благодаря внедрению инструментов бережливого производства, на пилотном участке удалось достичь весомых результатов: время протекания процесса на участке сократилось на 50 минут, на четверть снизилась оборачиваемость запасов (с 24,8 млн до 18,5 млн рублей), на 33% выросла производительность труда, на 25% увеличились среднесуточные удои (с 20 до 27 кг на голову).

- Теперь процесс подготовки животного к аппаратной дойке проходит в среднем за 65 секунд. Ранее он занимал в два раза больше времени. То есть, сокращая время, мы автоматически увеличиваем суточный удой, – прокомментировал руководитель Федерального центра компетенций Андрей Сайдаков итоги реализации первого этапа проекта на АО «Нива».

К национальному проекту «Производительность труда» агрофирма «Нива» присоединилась в августе 2021 года

К национальному проекту «Производительность труда» агрофирма «Нива» присоединилась в августе 2021 года

Обучение основам бережливого производства прошли 32 сотрудника предприятия, в том числе ключевые руководители. Процесс внедрения новых технологий контролируется силами внутренних тренеров, успешно сертифицированных в ФЦК.

- Благодаря участию в нацпроекте мы планируем к 2024 году на 20% увеличить прибыль и на 25% - производство молока, до 12-13 тонн на фуражную голову за год. Сейчас этот показатель в хозяйстве составляет 9,8 – 10 тонн, рассказал «КП» управляющий ОАО АФП «Нива» Денисенко.

ПРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ

Агрофирма «Нива» представляет собой современное сельскохозяйственное предприятие, завоевавшее прочные позиции среди ведущих компаний АПК Краснодарского края. В состав ГК «Концерн «Покровский» хозяйство вошло более 15 лет назад, за это время в его развитие и модернизацию вложено свыше 500 миллионов рублей. На постоянной основе осуществляется ремонт и обновление технического парка, вводятся новые мощности и реконструируются старые. Общее поголовье крупного рогатого скота в агрофирме составляет 4,4 тыс. голов, из них 1,7 тыс. – дойное стадо. Животные содержатся в двух современных молочных комплексах – на 900 и 800 голов, оснащенных автоматическими доильными залами, системами вентиляции, орошения и водопоения. По итогам 2021 года «Нива» произвела 14,3 тыс. тонн молока и 17,2 тыс. тонн мяса.

- «Нива» специализируется на Голштинской породе коров и планомерно наращивает молочную продуктивность дойного стада, в том числе благодаря ежегодной инвестиционной поддержке концерна. В 2021 году в рамках программы модернизации мы приобрели два новых кормораздатчика и новые доильные аппараты в доильный зал МТФ №1, на эти цели потратили в общей сложности 12 млн рублей. В планах – построить два телятника по 400 голов каждый, - рассказал руководитель хозяйства Алексей Денисенко.

Агрофирма «Нива» активно развивает и растениеводство - в хозяйстве более 13 тыс. гектаров пахотной земли. Валовый сбор зерновых в прошлом году составил 54,3 тыс. тонн, сахарной свеклы – 102,9 тыс. тонн, подсолнечника – 1,6 тыс. тонн. Кроме того, более трети посевных площадей хозяйства отданы под технические и кормовые культуры, в частности, люцерну, что позволяет полностью обеспечить свое животноводство основными кормами, заготавливая ежегодно 10 тыс. тонн сенажа и 20 тыс. тонн силоса.

- Заготовке кормов мы уделяем самое пристальное внимание, ведь собственная кормовая база позволяет получать стабильно высокие надои и следить за качеством молока. В ближайшее время намерены сосредоточиться на повышении генетического потенциала дойного стада, что позволит хозяйству увеличить основные показатели – средние надои, сохранность, выход телят. Наши зоотехники работают с сексированным (разделенным по полу) семенем, что позволяет получать в потомстве максимальный процент племенных телочек и значительно ускорить процесс обновления поголовья.

АФП «Нива» представляет собой мощный сельскохозяйственный комплекс с рентабельным производством – чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года превысила 650 млн рублей. Парк сельскохозяйственной техники в хозяйстве начитывает более 150 единиц, среди них зерноуборочные комбайны, тракторы, прицепные орудия различного назначения. Помимо автогаража агрофирма располагает машинотракторной мастерской, электроцехом и нефтебазой. Есть и собственные перерабатывающие подразделения: мельница, бойня и комбикормовый цех. «Участие в национальном проекте «Производительность труда» позволит нашим предприятиям максимально раскрыть свой потенциал и выйти на лидирующие позиции в агропромышленном секторе Краснодарского края», считают в группе компаний.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производственные мощности агрофирмы «Нива»

13 000 га превышает площадь пашни в хозяйстве

54 300 тонн зерновых собрали в «Ниве» в 2021 году

103 000 тонн – урожай сахарной свеклы

14 300 тонн сырого молока получили животноводы предприятия

17 200 тонн мяса было сдано на перерабатывающие заводы края

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ