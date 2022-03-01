Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 1 марта 2022 года: депутаты под санкциями, спортивные клубы - тоже

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 1 марта 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 1 марта 2022 года. Пять дней назад стартовала спецоперации вооруженных сил РФ в Донбассе. 24 февраля стало известно о временном закрытии воздушного пространства на Кубани. Исключением стала воздушная гавань в Сочи. Она единственная на юге России принимает гражданские самолеты.

Как удалось выяснить «КП» – Кубань», за четыре дня сочинский аэропорт обслужил порядка 74 тысяч пассажиров. Смогли вылететь – 42 тысячи человека, а прилетели в город более 31 тысяч человек.

Также стало известно, что 16 депутатов Госдумы от Краснодарского края попали под санкции ЕС. Соответствующий список появился в журнале Евросоюза. Туда вошли Евгений Первышов, Константин Затулин, Дмитрий Ламейкин, Наталья Костенко, Дмитрий Пирог, Николай Долуда, Светлана Бессараб, Сергей Кривоносов, Анатолий Вороновский, Иван Демченко, Сергей Алтухов, Алексей Езубов, Андрей Дорошенко, Дмитрий Лоцманов, Николай Осадчий, Николай Харитонов, Юрий Напсо и Дмитрий Гусев.

Также под санкции попал российский спорт. Участие баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» в Кубке Европы поставлено на паузу. В Евролиге приняли решение отстранить российских спортсменов от спортивных турниров.

Тем временем на Кубани продолжается благотворительный сбор вещей первой необходимости, продуктов питания и средств личной гигиены для беженцев из ДНР и ЛНР. Он проходит во всех храмах региона. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил местных жителей за поддержку и отклик на чужую беду.