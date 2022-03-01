Поезда остановились из-за схода селя на железную дорогу под Сочи

Поезда задерживаются в пути Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мощный грязевой поток с камнями сошел на железную дорогу в Лазаревском районе 1 марта. Сель образовался из-за длительных ливней, к тому же в горах уже начал таять снег.

На данный момент РЖД приостановили несколько рейсов. Несколько пригородных поездов задерживаются.

Дорожники ликвидируют последствия схода селя

Было привлечено 33 человека личного состава и 6 единиц техники.

- Мы приносим свои извинения. Сейчас все силы направлены на минимализацию задержек, - сообщает пресс-служба РЖД. - На данный момент маршрут Имеретинский Курорт - Туапсе задерживается на 55 минут, Туапсе - Имеретинский Курорт - 1 час 10 минут, Краснодар -Имеретинский Курорт - 30 минут, а пассажирский поезд №103 Москва -Адлер на 1 час.