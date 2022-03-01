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Происшествия1 марта 2022 8:24

Поезда остановились из-за схода селя на железную дорогу под Сочи

Последствия стихийного бедствия устраняют экстренные службы и дорожники
Ангелина НАЗАРЧУК
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Поезда задерживаются в пути

Поезда задерживаются в пути

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Мощный грязевой поток с камнями сошел на железную дорогу в Лазаревском районе 1 марта. Сель образовался из-за длительных ливней, к тому же в горах уже начал таять снег.

На данный момент РЖД приостановили несколько рейсов. Несколько пригородных поездов задерживаются.

Дорожники ликвидируют последствия схода селя

Дорожники ликвидируют последствия схода селя

Было привлечено 33 человека личного состава и 6 единиц техники.

- Мы приносим свои извинения. Сейчас все силы направлены на минимализацию задержек, - сообщает пресс-служба РЖД. - На данный момент маршрут Имеретинский Курорт - Туапсе задерживается на 55 минут, Туапсе - Имеретинский Курорт - 1 час 10 минут, Краснодар -Имеретинский Курорт - 30 минут, а пассажирский поезд №103 Москва -Адлер на 1 час.

ЧППроисшествия: ЧП