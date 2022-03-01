С этой погодой надо что-то делать! Синоптики огорошили неприятным прогнозом на начало весны в Краснодарском крае

Зима не спешит прощаться с жителями Кубани. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Долгожданное наступление весны, увы, не сулит ничего хорошего. Как говорят в краевом гидрометцентре, начиная с 1 марта на погоду Кубани будет влиять Атлантический циклон с системой фронтальных разделов. А это значит, что солнца над головой явно ждать не стоит. Синоптики огорошили неприятным прогнозом на начало весны в Краснодарском крае.

По данным кревого гидромета, вплоть до 8 марта погода ожидается очень переменчивой. В регионе ожидают и дождим, и сильные порывы ветра, и грозы. При этом в горах в первые дни месяца прогнозируют мокрый снег.

- Сейчас у нас будет короткий, однодевный перерыв. Начиная с 3-го числа в крае вновь начнут лить дожди. Продолжаться это будет до 5 февраля, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Далее ветер поменяет свое направление - с западного на северное. Это принесет на Кубань холод.

Что касается температурных показателей, то в дневные часы температура воздуха будет положительной. Однако ожидаем понижения температуры воздуха до нуля градусов в ночные часы.

- В предгорных и горных районах прогнозируется понижение ночных температур до отрицательных значений, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такое похолодание скажется на характере осадок - капли превратятся в снежинки и теперь уже не только на вершинах. Мокрый снег прогнозируется в большинстве районов края. Зима ненадолго вернется в северную половину региона, затронет центральную часть, продолжится снег в предгорьях и горах.

- Температурный фон до 5 февраля будет сохраняться на уровне от 0 до 5 градусов тепла ночью и +5-10 градусов в дневные часы, - уточняет Юлия Гайдай. - Начиная с 6-го числа ждем понижением отметок до минус 5 градусов по краю ночью, и +1-6 градусов - днем.

А затем на Кубани начнется рост температур, но резкого потепления метеорологи пока не предсказывают. Начало марта обещает быть с февральским налетом.