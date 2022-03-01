Аэропортам в Краснодаре, Анапе и Геленджике продлили запрет принимать самолеты

Самолеты не летают над Краснодаром. Фото: пресс-служба международного аэропорта в Краснодаре

Небо над Краснодарским краем останется по-прежнему закрытым для гражданских самолетов. Аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике, а также в ряде воздушных гаваней в Центральной России закрыты до 8 марта. Такое решение приняла Росавиация.

- По решению авиационных властей временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Краснодар продлено до 03:45 8 марта 2022 года, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, воздушное сообщение на юге страны было прервано 24 февраля из-за начала спецоперации Вооруженных сил РФ. Ограничения должны были быть сняты 2 марта в 3.45 часов, но решено продлить запрет до 8 марта.

К слову, аэропорт в Сочи заработал как временный хаб - пересадочный узел. И сейчас принимает тысячи пассажиров в сутки. Через Сочи жители страны летят в Краснодар, Геленджик, Анапу и другие города страны.

Кроме того, из Анапы в Крым открыто мультимодальное сообщение. То есть добраться до точки назначения на полуострове можно на автобусе и поезде, в условиях отсутствия авиасообщения.

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