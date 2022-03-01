Мужчина воспользовался беспомощностью ребенка, когда был в гостях у родственников.

За совращение малолетней сестры жены житель Краснодара получил 15 лет строгого режима. Об этом «КП» - Кубань» сообщил руководитель Центрального отдела Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Как стало известно, 28-летний Мурад Курбаналиев предстал перед судом за надругательство над маленькой сестрой своей супруги. На момент произошедшего девочке было всего (!) 9 лет.

Мужчина воспользовался беспомощностью ребенка - физически она не могла дать ему отпор и, по всей видимости, боялась перечить взрослому.

Педофил будет также наблюдаться у психиатра, находясь в колонии.

- Как удалось установить следователям, все продолжалось два года. Противоправные действия в отношении несовершеннолетней происходили с 23 февраля 2018 года по 22 марта 2020 года, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель Центрального отдела Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Приставать к девочке Мурад Курбаналиев стал, когда приходил в гости к родственникам. Оставшись с ребенком наедине, он тут же начинал домогательства.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина просил девочку никому не рассказывать о том, что он творил. Надругательства он называл секретной игрой, о которой никто не должен был знать. Девочка хранила тайну долгое время, однако позже все-таки призналась родителям в том, что с ней делает взрослый мужчина, когда никого нет рядом.

- Курбаналиев признал свою вину 27 июля 2021 года. Все подробности совершаемых им действий по отношению к девятилетней девочке он рассказал правоохранительным органам, уточняет «КП»-Кубань» руководитель Центрального отдела Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. - В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал, сожалел о случившемся, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшим.

Тогда же он признался, что в конце 2019 года переболел туберкулезом. Но во время болезни в половой контакт с девочкой не вступал - понимал, что может сделать ей плохо.

Родственники семьи о совращении девочки даже не догадывались - сам мужчина просил ребенка молчать.

Отметим, что во время расследования, когда правоохранители пытались выяснить, что им двигало, выяснилось, что мужчина в детстве сам подвергся сексуальному насилию.

- Он утверждает, что с того времени у него и нарушилась психика. Его начали привлекать в сексуальном плане дети, но об этом он никому не рассказывал, - уточняют «КП» - Кубань» правоохранители.

Суд, выслушав стороны, признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он будет проходить принудительное амбулаторное лечение, а также наблюдаться у врача-психиатра.