Космическая сумма. Стало известно, сколько Сергей Галицкий тратит на ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий - владелец «Краснодара».

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. Владелец «Краснодара» развивает собственную академию и с нуля строит новый клуб.

За 14 лет «быки» прошли путь от середняка ФНЛ 2 (Второго дивизиона или ПФЛ) до лидера РПЛ (Российской Премьер-Лиги). Они становились бронзовыми призерами чемпионата страны и играли в финале Кубка.

Параллельно бизнесмен развивал академию футбольного клуба «Краснодар». Ей восхищались даже игроки «Реала». Они гостили на базе во время чемпионата мира 2018 года.

Каждый год Сергей Галицкий тратит миллиарды рублей на любимый клуб. Эти деньги идут на трансферы, зарплату игроков, сборы и другие нужды. Так получается космическая сумма.

Только за последний год бизнесмен спустил на родной клуб 1,52 миллиарда рублей. Это на 36% больше, чем было в 2020-м. Об этом сообщает издание «Рейтинг Букмекеров». Оно отмечает, что это личные инвестиции бизнесмена.

Суммарные вложения компаний, аффилированных бизнесменом, за последний год составил 2,7 миллиарда рублей. Это на 1,99 млрд больше, чем было в 2020-м.

Отмечается, что вливания бизнесмена никак не сказались на убыточности команды. За последний год она составила 2,4 млрд. рублей. Это на 36% больше, чем в 2020-м.

Зато увеличилась выручка «Краснодара». Она составила 3,37 млрд. рублей. Это на 129% больше, чем было год назад. На продаже билетов «быки» заработали 246,5 млн, на сбыте атрибутики и сувениров – 116,7 млн.

Основной доход «Краснодару» принесли спонсорские и рекламные соглашения. Они пополнили казну клуба на 2,67 млрд. рублей. Это в 4 раза больше, чем в 2020-м.

Самой расходной частью бюджета «быков» стала зарплатная ведомость. Она составила 3,862 млрд. рублей.