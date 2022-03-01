«Больше не переживу такого»: эвакуированная в Краснодар жительница ДНР рассказала о страшных днях

Светлана Яковенко приехала в Краснодар из ДНР. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Восемь лет под обстрелами, эвакуация и жизнь в неизвестном месте. Беженцы ДНР и ЛНР спасаются от бомб и снарядов на всей территории России. Жители Донецкой и Луганской республик едут в том числе в Краснодарский край. Тут их ждут родные и близкие, а также социальная поддержка от российского государства. Они могут получить по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, прибывшего в Россию. Покой и помощь сейчас им очень важны.

70-летняя Светлана Яковенко начинает новую жизнь в Краснодаре. Она приехала в край из Макеевки.

- Когда все эти боевые действия подошли к моему дому четко помню – в 2014 году, - рассказывает женщина. – Я тогда была в гостях у свекрови, мы с ней в огороде возились в поселке недалеко от моего дома. Мы выбирали картошку и увидели, как начали бомбить аэропорт. Это было страшно. Потом были долгие годы обстрелов и бомбежки.

Маленький домик свекрови Светланы Яковенко разворотил снаряд. Чудом никого не было внутри и все остались живы.

- Выбило стену, дыра громадная в стене получилась. Так было страшно. Не дай Бог никому пережить это все, - плачет женщина. – Мы прятались от пуль в подвалах, боялись выходить на улицу. И когда объявили эвакуацию несколько дней назад, я решила покинуть свой дом.

В первый день массового отъезда населения женщина не успела на электричку. Пришлось выезжать позже.

- Нас везли до Ростова на автобусах, а потом там я взяла билет до Краснодара. Здесь жил мой дядя, но он умер. Его жена приютила меня, - говорит Светлана Дмитриевна. – Меня здесь встретили хорошо, сейчас оформляю пособие. Мы знаем, что русские не оставят своих. Они всегда помогут. Русские – самый лучший народ в мире. Нас бы уничтожили и сровняли с землей, если бы не они.

В ДНР у женщины остался сын, невестка и две внучки. Сейчас связь с ними потеряна, но Светлана Дмитриевна надеется, что они скоро встретятся.

- Я здесь, они – там. Не могу до них дозвониться. Будем надеяться на Бога, - рассказывает Светлана Яковенко. - Пошел ли он в ополчение, я не знаю. Дети меня берегут и ничего не рассказывают, чтобы я не волновалась. Сейчас у меня одно желание – это мир и здоровье. И чтоб еще пожить немножко.