Анну Нетребко втянули в скандал: оперная прима жестко ответила обидчикам

Разгневанная Анна Нетребко обвинила театр La Scala во лжи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда оперной сцены Анна Нетребко оказалась втянутой в громкий скандал. Подготовка дивы к выступлениям на подмостках итальянской La Scala шла полным ходом. Уж были готовы были афиши, билеты на 9, 12, 16 и 19 марта давно были раскуплены.

Нетребко – любимица миллионов и на спектаклях с ее участием всегда аншлаг. Тем неожиданней стало решение итальянского театра отстранить мировую звезду от участия. Знаменитое культурное учреждение практически уволило артистку, сославшись на ее болезнь, сообщает kp.ru.

Прима с супругом тенором Юсифом Эйвазовым, заявили в театре, игнорировала и срывала репетиции. Семье пригрозили судебными разборками и взысканием неустойки.

Сказать, что Анна Юрьевна была возмущена до глубины души, значит не сказать нечего. Известная своей экспрессией певица буквально взорвалась от гнева, назвав слова своих миланских работодателей ложью!

- Я здорова, но не приеду. Неправда!, - сказала как отрезала обладательница драматического сопрано, считает kp.ru.

Российскую певицу также отстранили от участия в спектаклях Баварской государственной оперы. Причем и об этом решении Нетребко узнала из соцсетей, а не лично от интенданта театра Сержа Дони.

Вместе с Анной под гнет La Scala попал и Валерий Гергиев, который должен был дирижировать на «Пиковой даме». Сейчас россиянину срочно ищут замену.