Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 марта 2022 года: подростки получат бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 марта 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани. Они длится уже более года. За это время прививку от самой популярной инфекции человечества поставила свыше 3 миллионов местных жителей. Эта цифра растет каждый день.

Вместе со взрослыми на Кубани прививают подростков. Поставить прививку могут юноши и девушки старше 14 лет. Теперь они могут оформить бумажный сертификат о прохождении вакцинации. Для этого им необходимо обратиться в офисе МФЦ.

- Заявителям младше 14 лет рекомендуется посещение МФЦ в сопровождении родителей или законных представителей, - добавили в пресс-службе организации.

Отметим, что вакцинация от коронавируса остается лучшей защитой от коронавируса.

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