Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 2 марта 2022 года: небо над регионом закрыто еще на неделю

Летать в небе над Краснодарским краем, по данным Росавиации, сейчас небезопасно. Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 2 марта 2022 года. Спецоперация вооруженных сил РФ в Донбассе началась шесть дней назад. Тогда же стало известно о временном закрытии неба на юге России.

Так аэропорт в Сочи остался единственным на Кубани, готовым принимать гражданские суда. Воздушные гавани в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты до 8 марта. Об этом стало известно во вторник, 1 марта.

Летать в небе над Краснодарским краем, по данным Росавиации, сейчас небезопасно. Новый запрет продлится до 3:45 8 числа.

Также стало известно, что Кубань выплатит по 2 миллиона рублей семьям военнослужащих, погибших во время Спецоперации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам Александра Лысенко, который погиб во время боевых действий.

- Понимаю, боль утраты ничто не сможет утешить, но мы никого не оставим и будем всячески поддерживать, – написал глава региона в телеграме.

Отмечается, что у Александра Лысенко остались жена и двое детей. Он трагически погиб, исполняя воинский долг.