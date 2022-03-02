В Сочи планируют создать ландшафтный археопарк

В историческом центре проведут археологические раскопки до реализации проекта.

В Сочи заканчивает подготовка техзадания по проведению конкурса на лучший проект развития исторического центра курорта. Улицы Кооперативная, Войкова, Москвина и Орджоникидзе полностью сохранили памятники истории, старинные дома и храмовую архитектуру. Здесь также находятся остатки крепостной стены форта Александрия. А еще на улицах расположены дом купца Политиди, комплекс зданий Сочинского маяка, дача Воронова, собор Михаила Архангела, Казначейство, а также здание бывшего Индо-Европейского телеграфа (отдел ЗАГС).

Все эти постройки включили в список памятников истории и культуры. Также они взяты под охрану государства как объекты историко-культурного наследия. Менять их внешний облик запрещено.

Исторический центр город гораздо древнее, чем принято считать.

- Это, по сути, исторический центр, откуда в свое время началось формирования города, - заявил директор департамента архитектуры и градостроительства Семен Вялкин. - Варианты для развития данной территории могут быть разные.

В историческом центре проведут археологические раскопки до реализации проекта.

- Как только техзадание будет готово и определятся источники финансирования, будет объявлено о начале конкурса, тогда же будет осуществлен сбор заявок, - подчеркнул Семен Вялкин. - Ориентировочно к концу весны - началу лета мы сможем увидеть результаты этих работ.

Исторический центр город гораздо древнее, чем принято считать. В связи с этим Сочинское городское отделение русского географического общества обратилось к мэру Алексею Копайгородскому с просьбой сохранить уникальную территорию в районе форта Александрия для сочинцев и гостей города.

Когда в этом районе ремонтировали конструкции коммуникаций, были обнаружены древние артефакты. Например, нашли большое плинфы. Это такой материал, который в древности использовали при строительстве. Также археологи находили древние амфоры, кирпичи и черепицы. Находки датируются в пределах I-II вв. н.э. Это позволяет предполагать, что здесь раньше были поселения римского и средневекового времени. При экспертизе различные археологи определили, что остатки форта были построены на остатках более древней крепости.

Когда в этом районе ремонтировали конструкции коммуникаций, были обнаружены древние артефакты. Например, нашли большое плинфы.

- Археологи сошлись во мнении, что эта кладка соответствует всем древним строительным канонам, - заявил старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований ФИЦ СНЦ РАН, действительный член РГО Андрей Кизилов. - Более того, это подтверждается и проведенным лабораторным анализом состава вяжущего раствора, который показал, что это раствор не 19 века, а более ранних эпох - античности и средневековья.

Ученое сообщество сходится во мнении, что эти территории очень перспективны для археологических изысканий. После раскопок специалисты рассмотрят возможность создания на этом месте тематического археопарка. Это позволит посетителям еще более наглядно узнать богатую историю города. Ведь Сочи - первый курорт в стране, имеющий такой уникальный музейный комплекс.