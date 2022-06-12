Сильная страна - спортивные города

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Настоящий праздник спорта прошел в Туапсе накануне Дня России. Соревнования по волейболу, организованные Туапсинским НПЗ, собрали десятки любителей этого вида спорта.

Состязания начались с награждения сотрудников завода знаками ГТО. Ведь один из лозунгов предприятия: «Победа в спорте - победа в работе!» Поэтому заводчане с удовольствием занимаются спортом и сдают нормативы Всероссийского комплекса ГТО. В сдаче нормативов коллектив завода активно участвует уже шесть лет. В 2021-м, например, программу комплекса выполнили более 100 человек.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

- Туапсинский НПЗ - один из самых активных участников всех городских спортивных соревнований, - сказал на церемонии награждения призеров комплекса «Готов к труду и обороне» руководитель Туапсинского Центра тестирования ГТО Иса Товгириев.

Один из тех, кто получил золотой знак ГТО - ведущий специалист по охране труда Константин Савенко.

- Компания не просто поощряет занятия физкультурой, но и создает условия для тренировок. Несомненно, поэтому у заводских спортивных команд высокие результаты, - говорит Константин.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

- Спорт - это прежде всего крепкий дружный коллектив. Поэтому поддержка здорового образа жизни является одним из основных направлений социальной политики Роснефти, - поприветствовала участников волейбольного турнира заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Надежда Максименко.

Волейбол - вид спорта, который популярен среди заводчан. В него сотрудники предприятия играют целями семьями. И не раз на различных соревнованиях команда нефтеперерабатывающего завода приносила победы Туапсинскому району.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Кстати, сотрудники предприятия инициировали и создание волейбольной Лиги побережья. И эти соревнования стали своеобразной альтернативой чемпионату Краснодарского края.

- Уровень команды Туапсинского НПЗ очень высокий. Судите сами: наши волейболисты участвуют в международных турнирах, представляют Туапсинский район на краевых соревнованиях, - гордится своими подопечными тренер волейбольной команды завода Руслан Кобж.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

В рамках турнира по волейболу состоялось 10 матчей. На площадку вышли шесть команд.

- Волейболом занимаюсь с детства, и очень рада, что нашла единомышленников не только в лице супруга, играющего в мужской сборной ТНПЗ, но и коллег, - говорит лаборант химического анализа и капитан женской команды Туапсинского НПЗ Яна Албегова.

Фото предоставлено: ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

По итогам соревнований победила команда завода из цеха ремонтно-механического. Осенью заводчане выступят на спартакиаде Роснефти, которая проходит ежегодно в Туапсе, и будут стремиться вновь взойти на почетный пьедестал.