Эксперт: не нужно думать, что ковид превратился в сезонное ОРВИ

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В Краснодарском крае отменены практически все ковидные ограничения, осталось только ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Заболеваемость устойчиво снижается, несколько дней назад медики сообщили, что из ковидного госпиталя на базе Краснодарской краевой клинической больницы №2 вскоре может быть выписан последний «тяжелый» пациент. Мужчина около двух месяцев провел в коме в крайне тяжелом состоянии с тотальным поражением легких. Сейчас он проходит реабилитацию.

Эпидситуация на Кубани не вызывает беспокойства у врачей, однако стоит помнить, что всего месяц назад министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коронавирус из России пока не ушел, а новой «волны» заболеваемости с большой долей вероятности стоит ожидать в июне. Пока негативные прогнозы не оправдываются, но расслабляться не стоит, так как начался курортный сезон, в регион приедут миллионы граждан со всей страны, и это не может не сказаться на заболеваемости.

«Подъем заболеваемости на курортах России может начаться, когда возникнет скученность, когда повсеместно будет нарушаться физическая дистанция. Это обеспечит быструю передачу возбудителя по цепочке. Вообще, лето обладает сдерживающим действием, но мы видим, какое в этом году лето: тепло пришло только сейчас. С другой стороны, эта пандемия отличается тем, что лето ее не останавливает. Поэтому я считаю, что летом подъем заболеваемости в Краснодарском крае возможен», - предположил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Повышение заболеваемости летом будет значительным по сравнению с фоном», - полагает врач-иммунолог, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков, - «Но мы можем его вообще не увидеть в статистике. Во-первых, заболевшие будут выявляться не только в Краснодарском крае, но и в других регионах, куда отдыхающие успеют вернуться. А, во-вторых, многие не узнают о том, что болеют именно коронавирусом, потому что с февраля по апрель объем «ковидного» ПЦР-тестирования в России сократился более чем в 8 раз. Видимо, многие считают, что ковид превратился в сезонное ОРВИ, но это не так».

По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в стране сейчас составляет около 30%. Последние недели показатель неуклонно снижался, и именно с этим снижением в Минздраве связывали риски нового подъема заболеваемости. О снижении темпов вакцинации говорят практически во всех регионах страны.

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«Коллективный, или популяционный иммунитет в России не самый высокий, если сравнивать с теми странами, которые признаны образцовыми в этом вопросе. Мы так и не достигли отметки 80%, как хотели. Но популяционный иммунитет нестойкий. Он может сохраняться до двух лет, а потом резко снижаться – потому что иммунная защита снижается у отдельных людей. А есть и те, у кого иммунитет не вырабатывается вовсе, и это до 15 % населения», - говорит Георгий Викулов.

К группам риска, для которых вакцинация не может обеспечить достаточную защиту или противопоказана, врачи относят пациентов с онкологическими и тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет I и II типа, тяжелая бронхиальная астма, а также тех, кто перенес трансплантацию органов, находится на диализе или принимает иммуносупрессивную терапию. В таких случаях врачи могут назначить так называемую пассивную иммунизацию. В отличие от вакцинации, при пассивной иммунизации в организм вводятся уже готовые антитела, созданные в лаборатории. Минздрав России закупил такой препарат - «Эвушелд». Он направлен в медицинские учреждения страны. Жители Краснодарского края могут получить его по назначению врача.

Хочется надеяться, наступившее лето не будет омрачено ростом случаев коронавирусной инфекции. Чтобы не пополнять статистику заболевших, достаточно соблюдать простые правила – носить маски в местах массового скопления людей (в первую очередь, в помещении), иметь при себе флакон санитайзера, мыть руки и лицо, мыть фрукты и овощи перед употреблением в пищу (это, скорее, защита от кишечных вирусов и пищевых токсикоинфекций – но ведь и они нам ни к чему)… И, главное, вовремя вакцинироваться, если нет противопоказаний.