Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 12 июня 2022 года

Изображение Андрея Суховецкого появилось на стене гимназии № 25 по улице Рашпилевской, 134 Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодаре открыли мурал в память о погибшем во время спецоперации на Украине Андрее Суховецком. Генерал-майор погиб в марте при исполнении воинского долга.

Работы стартовали 5 июня. Как и планировалось, художники завершили мурал 11 июня – в преддверии Дня России. На церемонии открытия присутствовали вдова Андрея Суховецкого Наталья, однополчане, сотрудники администрации и учащиеся учреждения.

Напомним, генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в марте во время спецоперации на Украине. Он похоронен в Новороссийске, где с 2019 по 2021 годы командовал 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Позже получил назначение на должность замкомандующего 41-й общевойсковой армией сухопутных войск РФ.

Также мурал погибшему во время спецоперации на Украине Андрею Бурлакову открыли в Краснодаре. Изображение гвардии майора появилось на стене дома по улице Школьной, 15/2.

11 июня, в преддверии Дня России, прошла торжественная церемония открытия. Для участников здесь также организовали выставки «История российского оружия», поисковых реликвий Выставочного зала боевой славы и интерактивную зону «Письмо солдату».

Напомним, Андрей Бурлаков, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки полка, погиб в боях у херсонского аэропорта. Он находился с отделением артразведки в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений и организовывал артиллерийскую разведку.