В Краснодаре собрали российский флаг из 50 тысяч бутонов трехцветных роз

Флаг из роз получился на рекорд Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В кубанской столице празднование Дня России началось с рекорда. Здесь собрали огромный российский флаг из бутонов роз. Все 50 тысяч цветков были подобраны по цветам триколора - белые, синие, красные.

- С красными и белыми проблем не возникло. Это естественные природные цвета роз. А с синими пришлось потрудиться, - говорят организаторы.

В композицию вошло 50 тысяч бутонов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Розы аккуратно покрасили и подсушили. Оказывается, есть такие технологии.

- Применяется пищевая краска, она добавляется в воду, в которой стоит роза. И окрашивает лепестки, - уточняют флористы.

Любой мог поучаствовать в его создании Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Собирать композицию доверили сначала детям. Они подходили и вносили лепту в общее дело, втыкая черенки с цветком во влажную губку.

- Мы рассчитываем, что флаг из роз простоит не меньше недели, - продолжают флористы.

С белыми и красными проблем не было Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В буквальном смысле цветущее полотнище растянули на десять метров. Ширина его - три метра.

Дети с удовольствием втыкали черенки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К слову, праздничная программа на этом не заканчивается.

Длина флага - 10 метров Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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