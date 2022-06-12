В Краснодаре собрали российский флаг из 50 тысяч бутонов трехцветных роз

Флаг из роз получился на рекорд
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В кубанской столице празднование Дня России началось с рекорда. Здесь собрали огромный российский флаг из бутонов роз. Все 50 тысяч цветков были подобраны по цветам триколора - белые, синие, красные.
- С красными и белыми проблем не возникло. Это естественные природные цвета роз. А с синими пришлось потрудиться, - говорят организаторы.
В композицию вошло 50 тысяч бутонов
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Розы аккуратно покрасили и подсушили. Оказывается, есть такие технологии.
- Применяется пищевая краска, она добавляется в воду, в которой стоит роза. И окрашивает лепестки, - уточняют флористы.
Любой мог поучаствовать в его создании
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Собирать композицию доверили сначала детям. Они подходили и вносили лепту в общее дело, втыкая черенки с цветком во влажную губку.
- Мы рассчитываем, что флаг из роз простоит не меньше недели, - продолжают флористы.
С белыми и красными проблем не было
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В буквальном смысле цветущее полотнище растянули на десять метров. Ширина его - три метра.
Дети с удовольствием втыкали черенки
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
К слову, праздничная программа на этом не заканчивается.
Длина флага - 10 метров
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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