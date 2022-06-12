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Общество12 июня 2022 8:48

В Краснодаре собрали российский флаг из 50 тысяч бутонов трехцветных роз

Полотнище из живых цветов растянули на десять метров
Ева МУР
Флаг из роз получился на рекорд

Флаг из роз получился на рекорд

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В кубанской столице празднование Дня России началось с рекорда. Здесь собрали огромный российский флаг из бутонов роз. Все 50 тысяч цветков были подобраны по цветам триколора - белые, синие, красные.

- С красными и белыми проблем не возникло. Это естественные природные цвета роз. А с синими пришлось потрудиться, - говорят организаторы.

В композицию вошло 50 тысяч бутонов

В композицию вошло 50 тысяч бутонов

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Розы аккуратно покрасили и подсушили. Оказывается, есть такие технологии.

- Применяется пищевая краска, она добавляется в воду, в которой стоит роза. И окрашивает лепестки, - уточняют флористы.

Любой мог поучаствовать в его создании

Любой мог поучаствовать в его создании

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Собирать композицию доверили сначала детям. Они подходили и вносили лепту в общее дело, втыкая черенки с цветком во влажную губку.

- Мы рассчитываем, что флаг из роз простоит не меньше недели, - продолжают флористы.

С белыми и красными проблем не было

С белыми и красными проблем не было

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В буквальном смысле цветущее полотнище растянули на десять метров. Ширина его - три метра.

Дети с удовольствием втыкали черенки

Дети с удовольствием втыкали черенки

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К слову, праздничная программа на этом не заканчивается.

Длина флага - 10 метров

Длина флага - 10 метров

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Жителей Краснодара ждет грандиозное вечернее шоу и салют.

Впервые за три года торжества проходят не онлайн из-за пандемии коронавируса.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ