Маршрутный автобус с 11 пассажирами врезался в грузовик в Краснодаре

Фото: t.me/KKkorotko

В Краснодаре около 7 утра 13 июня произошло ДТП с маршрутным автобусом. Общественный транспорт с 11 пассажирами в салоне на скорости влетел в стоящий на обочине грузовик. Подробности рассказали в ГИБДД.

- Авария произошла 06:30 утра на 4-м км Ростовского шоссе. Автобус Hyundai Counti маршрутом Краснодар - Найдорф влетел в стоящий на обочине КамАЗ. Грузовик был пустой, припаркован без нарушения ПДД, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: t.me/KKkorotko

В момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров. Шестерых осмотрели медики, оказана помощь. Никого не госпитализировали. Среди пассажиров детей не было.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе и причины аварии.

Напомним, ранее в начале июня на Кубани случилось страшное ДТП с рейсовым автобусом в Темрюкском районе. Там погибли как минимум три человека, пять доставлены в больницу. Прокуратура начала проверку после ДТП, а в следственном комитете возбудили сразу два уголовных дела - об оказании услуги ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения.