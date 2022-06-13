Забитые пляжи Анапы сняли на видео

Скриншот с видео
Забитые туристами пляжи в Анапе сняли на видео. Кадры с побережья, заполненного отдыхающими, опубликовал местный фотограф Андрей Маковозов. Он сообщил, что в курортном городе – аншлаг.
- Сейчас ближе к обеду в Сукко просто какой-то нереальный аншлаг. С каждой минутой людей все больше, я никогда такого не видел в середине июня. Вода кристально чистая, – сообщил автор ролика и добавил, что стоимость за лежак - 400 рублей, а аренда беседки обойдется в 2000.
Всего в 2022 году в Анапе ожидают не менее 4,5 млн туристов. Это третий курортный город по массовому притоку отдыхающих после Сочи и Геленджика.
В Анапе туристов ждут знаменитые песчаные и галечные пляжи, многочисленные достопримечательности. На курорте обязательны к посещению дельфинарий, который находится в открытом море, а также объекты винного туризма и анапские экологические маршруты - в Сукко, Варваровке, Большом Утрише.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что, несмотря на жару в Краснодарском крае, море оставалось холодным, в воду плюхались только закаленные, многие заходили лишь помочить ножки. Синоптики сообщили, что Азовское и Черное моря местами стали комфортными для купания.
Морская вода прогрелась до +24 градусов в Ейске и Геленджике. В Анапе, Новороссийске и Сочи до +22 градусов, в Туапсе вода +20.
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