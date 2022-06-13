Дебоширов сняли с рейса. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Агрессивные пассажиры устроили драку на борту самолета Сочи - Санкт-Петербург. Из-за буйной пары вылет задержали на один час.

- Молодой мужчина в зеленой кепке с рисунком конопли захотел пересесть на другое место в самолете. Бортпроводник «Уральских авиалиний» отказал ему в этом. Тут и разгорелся конфликт, - сообщили другие пассажиры в соцсетях.

Дебошир начал громко выражать свое недовольство в данной ситуации. Он хамил и матерился в сторону людей, которые должны были лететь с ним на самолете и не имели абсолютно никакого отношения к случившемуся. Мужчину пытались успокоить и бортпроводники, и пассажиры, но это не принесло никакого результата, а лишь усложнило ситуацию.

После некоторого молчания в стычку вмешалась девушка молодого человека. Она начала вести себя схожим образом, но в более усиленном виде. Туристка даже пыталась ударить пассажиров, но ей не дали сделать этого, постоянно удерживая. Видео драки появилось в сети.

- Она агрессивная! Успокойте ее! Вызывайте полицию! - стали кричать люди, когда конфликт достиг верхней точки накала. Уже ни спутник, ни личный состав самолета не могли контролировать девушку.

Пассажирка в прямом смысле бросалась с кулаками на людей и пыталась дать пощечину бортпроводнику. Все время она кричала: «Ты знаешь кто он?» К счастью, сидевшие в кабине самолета так и не узнали ответа на этот вопрос и спустя один час вылетели в Санкт-Петербург, только уже без этой пары.

Молодых людей забрала полиция города. Их сняли с рейса и доставили в линейный отдел. По внешним признакам, мужчина и женщина находились в состоянии опьянения.

- В отношении жителей Санкт-Петербурга составили протоколы за мелкое хулиганство. Пару привлекут к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении молодые люди получили наказание в виде штрафа.