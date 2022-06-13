Сочи оказался в тройке самых бюджетных направлений для отдыха в России

Средние цены на туры в июне выше

Ассоциация туроператоров провела анализ статистики продаж и на его основе опубликовала самые бюджетные направления для отдыха в России. В первой тройке оказались Калининград, Абхазия и Сочи.

- В учет брались минимальные цены на турпакеты длительностью 10 ночей с включенным авиаперелетом и питанием. Лидерами по ценовой доступности оказались Калининград – цена путевки 45 267 рублей за 10 ночей на двоих с завтраками, Абхазия - 45 448 рублей за 10 ночей на двоих и с трехразовым питанием и Сочи – с завтраком турпакет в трехзвездочном отеле оценили в 48 400, - сообщили в пресс-службе АТОР.

Отметим, что уровень минимальных цен в середине июня в Сочи вырос по сравнению с концом мая на 23,7%, тогда самый дешевый тур сюда можно было купить за 39 136 рублей. Но при этом средний чек остался стабильным.

В ассоциации туроператоров уточнили, что средние цены на туры в июне, конечно же, выше. Так, в том же Сочи 10 ночей в известном трехзвездочном отеле с завтраками и перелетом из Москвы сейчас стоят немногим более 150 тысяч рублей на двоих, а в Турции в «пятерке» в Сиде – 153 тысячи на двоих. Отдых в Абхазии с трехразовым питанием обойдется в 195 тысяч рублей. На Египет придется раскошелиться – тур с перелетом в отличную сетевую «пятерку» стоит на середину июня от 261 тысячи рублей. А Объединенные Арабские Эмираты и вовсе «золотые» - провести там 10 дней будет стоить в среднем 328 тысяч на двоих.

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