Сразу 15 жителей Кубани получили титулы в конкурсе «Мировая модель»

Фото предоставлены организаторами конкурса

В городе-курорте Сочи на красивейшей и известной всем площадке в Зимнем театре состоялся финал конкурса красоты «Мировая модель». В нем приняли участие представители разных регионов России и стран мира.

- Конкурс проходил в категориях "дети от 3 до 18 лет" и "взрослые от 18 до 65 лет". Четыре дня конкурсанты боролись за право стать лучшими. В рамках мероприятия проходили вечеринки на берегу моря с танцами под живую музыку, тренинги на сплочение и раскрепощение, занятия по дефиле и уверенности в себе, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» организатор конкурса Ольга Каницкая.

В финале каждый участник, а их было больше сотни, получил заветный титул и прославил свой регион. Из Краснодарского края сразу 15 участникам вручили специальные призы.

- В конкурсе участвовали те, кто хотел общения и знакомств, развития, а кто-то просто решил исполнить мечту и попробовать себя в новой роли. Я считаю, что каждая девушка и женщина мечтает почувствовать себя принцессой, надеть красивое платье и примерить корону, чтобы ей аплодировал зал. Для кого-то это так и остается мечтой, а кто-то своим примером показывает, что жизнь одна и нужно не бояться проявлять себя и жить для себя, - прокомментировала Ольга Каницкая.

В категории 55+ победительницей стала Наталья Власенко из Сочи, в категории 45+ награду получила Наталья Барских из Сочи.

Наталья Власенко

Наталья Барских

На сцене Кубань представляли и мужчины. Евгений Молчанов и Василий Чобану стали обладателями почетных титулов Fashion Модельмен Мира. Они представлены как самые модные мужчины Краснодарского края.

Василий Чобану

Евгений Молчанов

Обладателями специальных титулов в категории 45-50 лет стали Анжелика Алешкина «Топ -модель России 2022 года» из Краснодара, в категории 27-35 лет звание «Мировой топ-модели 2022» присвоили Карине Арсеньевой из Краснодара, «Мировой Королевой» стала Олеся Иванова из кубанской столицы.

Карина Арсеньева

Олеся Иванова

Анжелика Алешкина

В категории 36-45 лет Кристине Пресняковой из Сочи дали титул «Красавица России 2022». Обладательницами специальных титулов в категории 18-26 лет стали две девушки из Сочи - Карина Ремпель «Мировая топ-модель» и Нина Калашникова «Красавица России 2022».

Николь Садкова

Среди детей Краснодарский край представили 11-летняя Кристина Каницкая из Краснодара - победительница «Мировая Модель». 3-летняя Ульяна Подставкина из кубанской столицы, она получила звание «Лучшая Модель России 2022». Также в конкурсе отмечены Софья Пак «Мировая Фотомодель Сочи», Николь Садкова «Мировая Супермодель Сочи» и Виктория Шепелина «Лучшая топ-модель России 2022».

Ульяна Подставкина

Кристина Каницкая

Финалисты и победители, помимо призов и подарков, получили приглашение в Москву и в августе выступят на одной сцене со звездами.

Отметим, что конкурс «Мировая модель» проводится каждый год и в нем могут принимать участие не только молодые девочки и мальчики, но и женщины и мужчины разных возрастов. Все выступают в своих возрастных категориях.