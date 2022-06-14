Последние новости о ситуации в Краснодарском крае на 14 июня 2022 года

Последние новости в Краснодарском крае на 14 июня

В Краснодаре открыли мурал в память о погибшем во время спецоперации на Украине Андрее Суховецком. Генерал-майор погиб в марте при исполнении воинского долга.

Также мурал погибшему во время спецоперации на Украине Андрею Бурлакову открыли в Краснодаре. Изображение гвардии майора появилось на стене дома по улице Школьной, 15/2.

Столетнему Герою России присвоили звание почетного жителя Сочи. Павлу Павловичу Сюткину награду вручил мэр.

В Краснодаре собрали российский флаг из 50 тысяч бутонов трехцветных роз. Полотнище из живых цветов растянули на десять метров.

Следком опубликовал видео, как отчим выносил тело убитого 5-летнего мальчика в Краснодаре в клетчатой сумке. В Краснодаре обвиняемого в убийстве 5-летнего пасынка мужчину арестовали на два месяца.

Температура воды в Черном и Азовском морях стала комфортной для купания. Названы города, где морская вода прогрелась лучше всего.

Забитые пляжи Анапы сняли на видео. Туристы не только загорают, но уже и вовсю купаются в море.