Скромные герои в погонах: Полицейские в Краснодаре спасли жизни ребенка и парня с эпилепсией

Полицейские помогли довезти беременную женщину до роддома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самые жизненно важные моменты полицейские всегда приходят людям на помощь вне зависимости от их пола, возраста и внешнего вида. Так и в Краснодаре сотрудникам правоохранительных органов на днях несколько раз приходилось поддерживать и спасать жизни жителей города.

В ночь с 4 на 5 июня полицейские пришли на помощь задыхавшемуся ребенку.

- Наш малыш начал резко задыхаться. Мы побоялись, что скорая помощь просто не успеет доехать, поэтому решили сами отправиться в больницу, - рассказала в соцсетях мама ребенка. - Мы остановились на мосту Лорис – Агроном, где стоял экипаж сотрудников ДПС.

Родители спросили у полицейских, где ближе всего могут оказать скорую помощь и кратко описали весь ужас происходящего. Тогда сотрудники ДПС (известно только, что их зовут Владимир и Денис. - Авт.), не раздумывая, предложили помощь и сопровождение до медицинского учреждения.

Благодаря таким светлым качествам, бескорыстности и готовности всегда помочь человеку в трудную минуту, семья быстро доехала до больницы. Ребенок жив, здоров и чувствует себя прекрасно.

12 июня в самом центре Краснодара полицейский спас жизнь парню. Но при этом сотрудник постеснялся называть свое имя. Он оказал первую помощь мужчине, у которого начался приступ эпилепсии. Потом дождался приезда скорой и скромно ушел.

- Никогда не видел такого отношения. Полицейский даже отвернулся спиной, когда я попытался снять его лицо на камеру. Настоящий герой, - восторженно сообщил очевидец случившегося.

Кроме того, 13 июня Краснодарские полицейские пришли на помощь беременной женщине. Они сопроводили машину до роддома.

- Спасибо ребятам из ГИБДД. Благодаря им нам удалось доехать до перинатального центра без проблем. Откликнулись молниеносно и даже не назвали свои имена, - рассказала новоиспеченная мама мальчика через соцсети.

Всех полицейских поблагодарили и пожелали удачи и успехов в работе.