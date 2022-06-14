9 лет тюрьмы и штраф в 47 млн: Следователя Краснодара посадили за многомиллионные взятки от арестованного бизнесмена

Приговор не вступил в силу

Суд рассмотрел дело о взяточничестве в отношении бывшего старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ислама Джамбаева.

- Из приговора суда следует, что Джамбаев в 2019 году вел дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в совершении экономических преступлений. Следователь забрал себе часть изъятых по уголовному делу денег в сумме 86 500 евро (или 6,4 млн рублей), а также 3 млн рублей. За эту сумму представитель власти обещал изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Кроме того, Джамбаев потребовал от бизнесмена 23 млн рублей двумя частями: 13 млн – до направления уголовного дела в суд, а 10 млн рублей – после направления. За это он обещал не накладывать арест на имущество и не привлекать к уголовной ответственности его отца. Деньги забирал у родственницы арестованного предпринимателя посредник – помощник Джамбаева юрист Боташев. При передаче взятки мужчин задержали силовики.

- Джамбаеву назначено 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 47 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе. Боташеву дали 7 лет колонии строго режима со штрафом в размере 23 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, - добавили в суде.

Напомним, по ранее имеющейся информации, следователь был связан с бизнесменом Николаем Озеровым. Он находился под стражей за совершение валютных операций по подложным документам в особо крупном размере.

До 2016 года Николай и Татьяна Озеровы были владельцами крупного агрохолдинга, в который входили мясокомбинат «Медведовский», племзавод «Индустриальный», несколько растениеводческих предприятий и строительная компания. Когда нагрянула африканская чума свиней, все поголовье животных было уничтожено. У агрохолдинга возникли серьезные проблемы из-за крупных долгов. Группа компаний ушла в банкротство.

В 2017 году Озеров получил 8 лет за хищение кредитных средств «Сбербанка» и незаконные действия при банкротстве. Ущерб оценили в 3,5 млрд рублей. В 2018 году он вышел условно-досрочно, но силовики его снова задержали за другие махинации. Следователь всеми силами пытался помочь бизнесмену за взятки освободить из-под ареста. Но теперь сам отбудет срок.

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