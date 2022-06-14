Масочный режим в Адыгее отменен с 14 июня

С 14 июня в Адыгее масочный режим переходит с обязательного в добровольный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее за последнее время уменьшилось количество зарегистрированных случаев коронавируса. В республике стабилизировалась эпидобстановка, что позволило возвратить жизнь местных жителей в привычный режим. Одним из таких шагов стал указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В республике с 14 июня отменили масочный режим.

- Согласно Указу главы Республики Адыгея в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Так, например, в марте в республике перестали действовать QR-коды, а также заработали фудкорты и игровые комнаты для детей в торговых центрах. А с 14 июня в Адыгее масочный режим переходит с обязательного в свободный.

Ношение масок теперь является абсолютно добровольной мерой. Пользоваться ли средством защиты - выбор каждого. Рекомендательный характер несет только предостережение для лиц старше 60 лет. Так как пожилые люди все еще остаются в зоне риска заражения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», остаются требования по соблюдению дезинфекции помещений. Свою работу также продолжает оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Адыгее, а также пункты добровольной вакцинации. Кроме того, в республике сохраняется режим повышенной готовности.

Несмотря на изменения в соседствующем регионе, на территории Краснодарского края все еще действует масочный режим. Носить маски на Кубани необходимо в общественных местах.